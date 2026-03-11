Beyaz'la Joker'de kriz çıktı! Yönetmen gönderildi, günü değiştirildi

Yıllar sonra yeniden Kanal D ekranında izleyicisiyle buluşan Beyazıt Öztürk, Beyaz’la Joker programıyla heyecanlı başladı.

3 milyon TL’lik büyük ödülüyle iddialı bir giriş yapan yarışma programında reytingler ise bir türlü istenen başarıyı yakalayamadı.

Beyaz'la Joker programında işler istendiği gibi gitmeyince program içerisinde kriz çıktı ve programın faturası yönetmen Ahmet Zafer Demirci'ye kesildi.

Geçtiğimiz aylarda programı bırakan Demirci sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; ''An itibariyle Beyaz'la Joker programıyla ilişkim kalmamıştır. Neyse ki sektör kimin ne olduğunu biliyor' ifadelerini kullanmıştı.

GÜNÜ DEĞİŞTİRİLDİ

Şimdi de programın yayın günü değiştirildi. Pazar akşamları yayınlanan program salı akşamlarına taşındı.