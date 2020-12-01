Chloe Ferry tangalı pozunu paylaştı tepki çekti

Geçen ay Türkiye'de göğüs operasyonu geçiren Tv yıldızı Chloe Ferry, ülkesine döndükten sonra evine kapanmış ve karantina süresini doldurmuştu. Ardından partilerde görüntülenen ünlü isim şu sıralar yine evde vakit geçirmeye başladı.

Ferry kilo verdikten sonra özgüvenini yeniden kazandı ve yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. 15 kilo veren Ferry iddiasını ortaya koydu.

3,5 milyon takipçisine iddialı bir paylaşım yapan ünlü isim ince belini ve kalçalarını göstermekten sakınmadı.

Şeftali rengi tangasıyla kendini gösteren Ferry arkasını dönmeyi de ihmal etmedi. Formunu korumaya devam eden Chloe Ferry; egzersizlerine ve sağlıklı beslenmeye devam ediyor.

Chloe'nin yaşam tarzı değişiklikleri ise hayranlarından eleştiri alıyor. Hayranları Chloe'yi çok sıska olduğu için eleştirerek kaburgalarının sayıldığını söylüyor.



