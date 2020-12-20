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Chloe Sims estetik yorumlarına isyan etti! 'Bazı yorumları silmek zorunda kaldım'

20.12.2020 07:51 | Son Güncelleme:
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Chloe Sims estetik yorumlarına isyan etti! 'Bazı yorumları silmek zorunda kaldım'

TV yıldızı Chloe Sims, sosyal medyada yüzüne durmadan estetik operasyon yaptırdığını ileri sürenlere ateş püskürdü.

Kamera karşısına geçtiği The Towie adlı TV şovuyla ünlenen Chloe Sims, yüzüne sürekli olarak estetik operasyon yaptırdığı iddialarına Instagram sayfasından paylaştığı bir videoyla yanıt verdi.

Sims, bıçak altına yatıp yüz hatlarını değiştirdiği yolundaki iddiaları yalanladı. 38 yaşındaki Simms "Yüzümde estetik yok. Biraz önce sosyal medya sayfama yapılan bazı yorumları silmek zorunda kaldım" dedi.

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YÜZÜMÜN KEMİK YAPISINI DEĞİŞTİRMEDİM

Sims sözlerini "Kaç kere söyleyebilirim, yüzümden estetik operasyon geçirmedim. Cerrahi, yüzünüzdeki kemiklerin yapısını değiştirir" diye devam etti. Kendisinin böyle bir işlem yaptırmadığını savundu.

Chloe Sims, bazı kozmetik tedaviler gördüğünü ama bunların operasyon olmadığını belirtti. Kendisine yönelik olarak "Ruh sağlığını kontrol ettirmeli, yüzüne çok fazla estetik operasyon yaptırıyor" yorumu yapanlara da ünlü isim ateş püskürdü.

Sims, genellikle kadınların ve yaşlı erkeklerin sosyal medya paylaşımlarına korkunç yorumlar bıraktığını belirtti. Bu kötü yorumları bırakanlardan bir tanesinin de bir akrabası olduğunu sözlerine ekledi.

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Bugüne kadar sahip olduğu yüz sayesinde geldiğini vurgulayan Chloe Sims, "Yüzümü seviyorum" diyerek herkesin kendi işine bakmasını önerdi.

Ekran Alıntısı
Bir süredir sosyal medyada Chloe Sims'in çok eski bir fotoğrafını paylaşan bazı kişiler, onun estetik operasyonlar sayesinde ne kadar değiştiğini ileri sürüyordu.

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