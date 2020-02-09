CHP Edirne 37. Olağan İl Kongresi

Geçen yıl Türkiye'de yağlık ayçiçeği ithalatına 408 milyon dolar ödendiğini belirten Öztrak, "Önceki seneye göre ayçiçeği ithalatındaki artış yüzde 166 ile üçe katlanmış. Son 16 yılda yağlık ayçiçeğinin tohumuna, küspesine, yani ayçiçeğinin ithalatına ödenen para 16,5 milyar dolar. Kime gitmiş, dışarıdaki çiftçiye gitmiş. Bunlar olağanüstü rakamlar. Bu rakamlar Moldova'nın, Rusya'nın, Romanya'nın, Bulgaristan'ın çiftçisini, üreticisini sevindiriyor. Ama Türk çiftçisinin yüzü öne eğiliyor." diye konuştu.

Öztrak, partisinin Edirne 37. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Edirne ve Trakya'nın önemli bir tarım merkezi olduğunu söyledi.

"Kanal İstanbul diyerek güzelim Trakya'yı ikiye bölüp parçalayacakalar. Trakya'nın bu bereketli topraklarına yapılan bu ihaneti kabul edecek miyiz? Trakya'nın bölünüp parçalanmasına razı gelecek miyiz? Bundan 100 yıl önce dedelerimizin, Trakya'nın Anadolu'dan ayrılıp parçalanmasına izin vermediğini hep beraber hatırlayalım. Biz o dedelerin torunları olarak topraklarımızın parçalanıp koparılmasına bugün izin verecek miyiz? Elbette vermeyeceğiz."

Öztrak, mart ayının sonunda yapılacak 37. Olağan Kurultay'ın ayrı bir önemi ve özelliğinin olduğunu vurgulayarak, "Bu kurultay, CHP'nin iktidara yürüyüş kurultayı olacak. Bu kurultayda partimizin iktidar kadrolarını seçeceğiz ve bu kutlu yürüyüşün Trakya ayağının ilk adımını Edirne kongresiyle atıyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da CHP ailesinde sevgiyi ve saygıyı yeniden canlandırmak zorunda olduklarını belirterek, "Birbirimizi sevmek zorundayız, çalışmak zorundayız çünkü bizim rakibimiz iktidarda." dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise seçim kampanyalarında görev almayanları eleştirdi.