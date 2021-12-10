YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. CHP Ekonomi Masası heyeti, Balıkesir'de iş dünyası temsilcileri ve esnafla bir araya geldi

CHP Ekonomi Masası heyeti, Balıkesir'de iş dünyası temsilcileri ve esnafla bir araya geldi

10.12.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: - "Çin'in dünyada üretim üssü olma konusu gündemden yavaş yavaş düşmeye başladı. Başka bölgesel üsler aranmaya başladı. Bu bizim için çok büyük bir avantaj"

BALIKESİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Çin'in dünyada üretim üssü olma konusu gündemden yavaş yavaş düşmeye başladı. Başka bölgesel üsler aranmaya başladı. Bu bizim için çok büyük bir avantaj." dedi.

Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, Altıeylül ilçesindeki Hasan Can Kültür Merkezi'nde esnaf ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantı, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öztrak, yaptığı konuşmada, Türk lirasının 2010 yılından bu yana değer kaybettiğini, ekonominin patinaj yaptığını söyledi.

"Türk lirasının reel değerindeki bu kaybı bir 80'li yıllarda, bir de 2010 yılından bu yana görüyoruz." diyen Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süre zarfında ağızlarından hiç 'Çin modeli' lafı çıkmıyordu. Ne zamanki ısrarla 'faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur, ben zorlayacağım, bu sefer vazgeçmeyeceğim' diyerek 'faizi düşüreceğim' iddiası içine girdi, iş elden kaçtı. İşin elden kaçtığının kendisi de farkında. Şimdi buna kılıf hazırlamaya çalışıyor. Türk varlıkları büyük bir hızla değer kaybediyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün FETÖ'nün darbe girişimine destek vermekle suçladığı Körfez ülkelerine 'bugün bizim öz be öz kardeşimizdir' dediğini savunan Öztrak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin borç yükü giderek ağırlaşıyor. Türk lirası değer kaybettikçe bu borç yükü daha da ağırlaşacak. Türkiye'nin 30 Haziran tarihinde 446 milyar dolar dış borcunun Türk lirası karşılığı 3 trilyon 893 milyar liraydı. Bugün Türk parasının hızlı değer kaybetmesi sonucunda 6 trilyon 112 milyar Türk lirasına çıktı. Türkiye'deki şirketlerin, ailelerin, devletin, bankaların, hepsinin borcunu toplayıp gayri safi yurt içi hasılaya oranladığınızda gayri safi yurt içi hasılanın 1 buçuk katına çıkmış. Yani bir yılda yarattığımız gayri safi yurt içi hasıla, dış borcumuzu ödemeye yetmiyor. Ekonomik kriz vardı evet ama bu işi bu noktaya 2018 yılında geçtiğimiz tek adam rejimi ortaya çıkardı."

-Yapısal reformları yapmamız lazım"

Bölge ülkeleri arasında en gelişmiş sanayi alt yapısının Türkiye'de olduğunu anlatan Öztrak, Türkiye'nin 4,5 saat uçuş mesafesinde, 58 ülkeye, 30 trilyon dolarlık gayri safi yurt dışı hasılaya ulaşabileceğini dile getirdi.

Öztrak, Türkiye'nin elindeki avantajları kullanması gerektiğini vurgulayarak, "Bu muazzam bir avantaj. Bir de dünyada Çin'in pandemi sürecinde uyguladığı politikalar nedeniyle küresel üretim tedarik zincirleri kısalmaya başladı. Çin'in dünyada üretim üssü olma konusu gündemden yavaş yavaş düşmeye başladı. Başka bölgesel üsler aranmaya başladı. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Bütün bu imkanlar önümüzde. Bütün bunları ele aldığımızda Türkiye'nin yapması gereken çok iş var. Dünyadaki gelişmelere uyum sağlayacak yapısal reformları yapmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

CHP olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan çıkışı için önerilerinin olduğunu belirten Öztrak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçeğiz. Tarafsız cumhurbaşkanı olacak. Kuvvetler ayrılığı, bağımsız yargı olacak. Seçim yasası değişecek, milletin vekilini millet seçecek, siyasi ahlak yasası çıkarılacak. Dış politikada istikrar çok önemli. Orta Doğu Barış ve İş Birliği Teşkilatını kuracağız. Diplomasiye dayanan milli iş dünyasının önünü kesmeyecek bir dış politikayı uygulayacağız. Borçla şişirilen değil üreterek zenginleşen bir ülke olmamız lazım. Bugüne kadar işin kolayına kaçtık, dışarıdan borcu bulduk, millete harcattık. Aslında büyümedik, ekonomiyi şişirdik. Paraları da götürdük, alışveriş merkezlerine, yollara yatırdık. Buna karşılık döviz kazandıracak fabrikaları yeterince kuramadık. Türkiye üreten bir ülke olmak zorunda. Dolayısıyla iç ve dış tasarrufları üretime ve döviz kazandıran faaliyetlere yönlendirmek zorundadır. Dijital ve yeşil ekonominin sunduğu yeni fırsatları kullanmak zorundadır. Eğitim politikasını paydaşlarla beraber yeniden oluşturmak zorundadır. Biz bunları yapacağız, üst gelirlere tırmanmak istiyorsak verimliliği artırmak zorundayız."

Öztrak'a, CHP Genel Başkan yardımcıları Lale Karabıyık ve Ahmet Akın, bazı CHP milletvekilleri ve İl Başkanı Serkan Sarı, ile partililer eşlik etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Dünyanın en güzel bireyi geliyor!""Dünyanın en güzel bireyi geliyor!"
PARTNERKöprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!Köprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!
Türkiye'de 53 milyon 763 bin kişi afet eğitimi aldıTürkiye'de 53 milyon 763 bin kişi afet eğitimi aldı
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir CHP

Balıkesir Namaz Vakitleri 10 Aralık Cuma

İmsak
06:42
Sabah
08:11
Öğle
13:06
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:15

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Cuma

İnci Eczanesi
Merkez
Kaçar Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Yorgun Eczanesi
Ayvalik
Dilek Eczanesi
Bandirma
Kurtuluş Eczanesi
Bandirma
Miray Eczanesi
Bigadic
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin: "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur"

Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin: "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Beşiktaş maçı yorumu:

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Beşiktaş maçı yorumu:

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

GÜNCELLEME - Antalya'da üniversite öğrencisi kaldığı yurdun aşçısı tarafından öldürüldü

GÜNCELLEME - Antalya'da üniversite öğrencisi kaldığı yurdun aşçısı tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.