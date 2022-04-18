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CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Balıkesir'de cezaevine gönderildi

18.04.2022 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Balıkesir'de cezaevine gönderildi

BALIKESİR (AA) - CHP Gençlik Kolları MYK üyesi Cem Karagöl, hakkındaki bir dava kapsamında tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir dava kapsamında hapis cezası alan Karagöl hakkında yakalama kararı verildi.

Durumdan haberdar olan Karagöl, karakola giderek teslim oldu.

Emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından Karagöl, Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Hakkında kredi kartı dolandırıcılığına yönelik suç kaydığı olduğu iddia edilen Karagöl'ün tutuklama sonrası MYK üyeliğinin düşürüldüğü öğrenildi.

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı da konuyu araştırdıklarını belirterek, süreci değerlendireceklerini, Karagöl'ün şu anda partide bir görevinin bulunmadığını belirtti.

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