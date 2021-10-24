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CHP Genel Başkan Yardımcıları Torun ve Ağbaba, Ordu’da gündemi değerlendirdi

24.10.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcıları Torun ve Ağbaba, Ordu’da gündemi değerlendirdi

CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ile Veli Ağbaba, partilerinin Ünye İlçe Danışma Kurulu toplantısına katıldı.

Torun, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ekonomik ve sosyal yönden tahribat yarattığını savundu.

Günümüz Türkiye'sinde seçilmişlerin atanmışların vesayetinde olduğunu öne süren Torun, "Bir kişinin iki dudağı arasında Türkiye maalesef savrulup gidiyor. Önümüzdeki ay bütçe ayı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bütçesini tartışacağız. Bakıyorsunuz ilk defa bu ayda biz bakanları Meclis’te görüyoruz. Sadece biz değil iktidar milletvekilleri de ancak orada görebiliyorlar, ancak orada belli eleştiri ve taleplerini yerine getirebiliyorlar. Yani seçilmişler atanmışların maalesef vesayetinde. Biz kalkmışız demokrasiden bahsediyoruz." dedi.

Torun, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye, olağanüstü süreçten geçiyor. Ekonomimiz ciddi anlamda sıkıntı içerisinde. Enflasyon, döviz artıyor ama esnafımızın, vatandaşımızın geliri artmıyor. Türkiye’nin beş temel sorunu vardır. Bunlar; demokrasi ve hukuk, eğitim, dış politika, toplumsal barış ve ekonomidir. Bu beş temel soruna CHP olarak bizim 4 ayaklı çözümümüz vardır. Bunlar ise birincisi; 1. sınıf demokrasiye kavuşacağız, 2. üretim, üretmeden çıkış yolu yok. Üretmeden çözüm yok. 3. sosyal devlet. Sosyal devlet sadece yardımlar veren, gıda yardımları yapan sosyal devlet değil. Vatandaşını üretime katan, her sorunu ile ilgilenen bir sosyal devletten bahsediyoruz. 4. çözüm ise sürdürülebilirlik. Tüm bu söylediklerimin mutlaka sürdürülebilir olması lazım."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ise, 10 büyükelçinin açıklamasına ilişkin, "Türkiye, buhranı yaşıyor. 10 büyükelçi onların imdadına yetişmiş gibi açıklama yaptılar, 'Osman Kavala’yı serbest bırakın' diye. Şimdi 10 büyükelçinin üzerinden gündemi değiştirmeye, doları unutturmaya, yolsuzlukları unutturmaya, işsizlikleri unutturmaya çalışıyorlar. Yer mi bu millet? Yemez." ifadelerini kullandı.

Programa, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Ordu İl Başkanı Atila Şahin, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, ilçe başkanları ve yönetimleri, eski belediye başkanları ve partililer katıldı.

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