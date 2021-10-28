CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Sosyal Demokrasi Derneği'ni ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki heyet, Sosyal Demokrasi Derneği'ne (SDD) ziyarette bulundu.

Ağbaba, ziyarette yaptığı konuşmada, derneğin genel başkanlığına seçilen Sami Doğan'ı tebrik etti, geçmişte derneği yönetenleri rahmetle andığını söyledi.

TÜGVA'nın devlet destekli bir kurum olduğunu ileri süren Ağbaba, TÜGVA ve SADAT gibi kurumların sivil toplum kuruluşu yapısından uzak olduğunu iddia etti.

Türkiye'de olağan dışı bir siyaset sürecinin başladığını belirten Ağbaba, "15 Temmuz'la başlayan, ardından bizim 20 Temmuz sivil darbesi dediğimiz Kanun Hükmünde Kararnamelerle ülkenin yönetildiği, demokrasinin askıya alındığı, yargının bağımsızlığını yitirdiği, parti yöneticilerinin hakim ve savcı olduğu bir dönemi hep beraber yaşadık." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepki görüntülerinin yayımlanmasını eleştiren Ağbaba, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit ederek ve ülkede kaos oluşturarak iktidarı sürdürmeye çalışıyorlar. Biz bu oyunlara gelmeyeceğimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Bu nasıl bir iktidar ki anketler düştükçe sertleşiyor, çıldırıyor." diye konuştu.

SDD Genel Başkanı Sami Doğan da ziyaretleri dolayısıyla Ağbaba ve CHP heyetine teşekkür etti.

