CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, Bodrum Belediye Başkanı Aras'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti.

Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, Bodrum ve Milas'ta güzel çalışmalar olduğunu, tüm belediye başkanlarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Belediyelerin salgın sürecinde insanüstü bir mücadele verdiklerini ifade eden Akın, "Halka hizmet etmenin ne olduğunu 11 büyükşehrimiz ile diğer il ve ilçe belediyelerimizde görüyoruz. Oradaki projelerimizi, yaptıklarımızı anlatmak için mücadele vereceğiz. Muğla genelinde Türkiye'ye örnek olacak, takdirle karşılanacak çok güzel çalışmalar var." dedi.

Muğla, Bodrum ve ülke için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını dile getiren Akın, şöyle konuştu:

"Genel başkanımızın ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinde neler yapmamız gerektiği belli. Onların üzerinde çalışıyoruz ve her fırsatta onları anlatıyoruz. Halka dokunan yerler belediyeler olduğu için o dokunmalarda hem partimize hem de memleketimize katkınız çok büyük. İnsanlar memnun ve mutlu. Belediye başkanlarımızın olduğu her yerde oylarımız artıyor genel olarak. Özellikle insanların 'ben bu memlekete 40 yıldır vergi ödüyorum ama bir gün benim yanımda olunmasını bekledim.' diyenlerin yanında oldunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz."