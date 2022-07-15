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  4. CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan BOTAŞ'a kredi eleştirisi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan BOTAŞ'a kredi eleştirisi:

15.07.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"BOTAŞ'ın LNG alımı için Deutsche Bank'tan 929 milyon dolar tutarında kredi alması büyük bir açmaz içinde olduğunu göstermektedir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, BOTAŞ'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımı için Deutsche Bank'tan 929 milyon dolar kredi kullanmasını eleştirdi.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın yanlış enerji politikalarının Türkiye'nin enerji arz güvenliğini tartışmalı hale getirdiğini iddia ederek, şunları kaydetti:

"BOTAŞ'ın tarihinde ilk kez doğal gaz alımı için yurt dışından kredi alması, hem Türkiye'nin hem de kurumun finansman sıkıntısı yaşadığını göstermektedir. LNG alımı için yurt dışından kredi kullanmak zorunda kalınması iktidarın Karadeniz'deki doğal gaz rezerviyle ilgili açıklamalarının da siyasi rant için yaptığını ortaya koymuştur."

- "Plansız politikaların bedelini vatandaşlar ödemekte"

Akın, BOTAŞ'ın 3 yıl vadeyle yurt dışından aldığı 929 milyon dolar krediyle Türkiye'nin yaklaşık 9 milyar metreküp olan LNG ihtiyacının yalnızca 1 milyar metreküpünün karşılanacağını savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"BOTAŞ'ın LNG alımı için Deutsche Bank'tan 929 milyon dolar tutarında kredi alması büyük bir açmaz içinde olduğunu göstermektedir. İktidarın yanlış ve plansız politikalarının bedelini vatandaşlar hem pahalı faturalarla hem de arz güvenliği sıkıntılarıyla ödemektedir. Şubat 2022'de yer altı depolarının boş olması ve plansızlık nedeniyle sanayiye doğal gaz akışının sağlanamadığı ve üretimin durduğu dikkate alındığında BOTAŞ'ın önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. Ancak her yıl zarar etmeye başlayan BOTAŞ'ın şimdi de doğal gaz alımı için yurt dışında kredi almak zorunda kalması, bu kamu kurumunun adeta iflas ettirildiğinin göstergesidir."

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