CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Tunceli'de konuştu:

TUNCELİ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "12 Eylül darbe hukukunun yarattığı zayıflatılmış parlamenter sistemi değil, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz." dedi.

Erkek, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin en temel sorunlardan birinin beyin göçü olduğunu ve gençlerin geleceklerini, umutlarını ve hayallerini başka yerlerde aradığını iddia etti.

Güven veren sağlıklı sistemi inşa edeceklerini belirten Erkek, "12 Eylül darbe hukukunun yarattığı zayıflatılmış parlamenter sistemi değil, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz. Kuvvetler ayrılığını getireceğiz, demokratik hukuk devletini, çoğulculuğu, kolektif çalışmayı, güçlü kurumlar, kurallar ve kadrolar tesis edeceğiz." dedi.

Muharrem Erkek, Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı ve altılı masa olarak çok ciddi çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Türkiye'de çok ağır sorunların olduğuna ve çözülebileceğine işaret eden Erkek, önlerindeki ilk seçimin aynı zamanda referandum niteliğinde olacağına dikkati çekti.

Erkek, "Seçmen sandığa giderken vicdanında ve aklında şu muhakemeyi de yapacak. Bu sistem devam mı etsin, değişsin mi? Bunun kararı da verilecek. Aynı zamanda bu seçimin çok büyük anlamı var, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atıyoruz. Biz, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını demokrasiyle taçlandırmaya söz verdik." diye konuştu.

