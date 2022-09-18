YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Tunceli'de konuştu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Tunceli'de konuştu:

18.09.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"12 Eylül darbe hukukunun yarattığı zayıflatılmış parlamenter sistemi değil, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz"

TUNCELİ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "12 Eylül darbe hukukunun yarattığı zayıflatılmış parlamenter sistemi değil, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz." dedi.

Erkek, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin en temel sorunlardan birinin beyin göçü olduğunu ve gençlerin geleceklerini, umutlarını ve hayallerini başka yerlerde aradığını iddia etti.

Güven veren sağlıklı sistemi inşa edeceklerini belirten Erkek, "12 Eylül darbe hukukunun yarattığı zayıflatılmış parlamenter sistemi değil, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceğiz. Kuvvetler ayrılığını getireceğiz, demokratik hukuk devletini, çoğulculuğu, kolektif çalışmayı, güçlü kurumlar, kurallar ve kadrolar tesis edeceğiz." dedi.

Muharrem Erkek, Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı ve altılı masa olarak çok ciddi çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Türkiye'de çok ağır sorunların olduğuna ve çözülebileceğine işaret eden Erkek, önlerindeki ilk seçimin aynı zamanda referandum niteliğinde olacağına dikkati çekti.

Erkek, "Seçmen sandığa giderken vicdanında ve aklında şu muhakemeyi de yapacak. Bu sistem devam mı etsin, değişsin mi? Bunun kararı da verilecek. Aynı zamanda bu seçimin çok büyük anlamı var, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atıyoruz. Biz, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını demokrasiyle taçlandırmaya söz verdik." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tunceli'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındıTunceli'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep FK, Trabzonspor maçına hazırGaziantep FK, Trabzonspor maçına hazır
Adana'da sokakta 1 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı güvenlik kamerasındaAdana'da sokakta 1 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Anahtar Kelimeler:
Tunceli CHP

Tunceli Namaz Vakitleri 18 Eylül Pazar

İmsak
04:35
Sabah
05:58
Öğle
12:21
İkindi
15:50
Akşam
18:34
Yatsı
19:52
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.