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CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, Erzurum Valisi Memiş'i ziyaret etti

21.06.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, Erzurum Valisi Memiş'i ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindeki milletvekilleri, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti.

Çeşitli gezi ve incelemelerde bulunmak üzere çok sayıda milletvekiliyle kente gelen İlgezdi, Erzurum Valiliğine giderek Vali Memiş ile makamında bir süre görüştü.

Memiş, ziyarette İlgezdi ve beraberindeki CHP milletvekilleri Gürsel Erol, Cengiz Gökçel, Mürsel Alban ve CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'a kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Memiş, İlgezdi ve beraberindekilere Oltu taşından yapılan çeşitli yöresel ürünler hediye etti.

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