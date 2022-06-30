CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Samsun'da basın toplantısı düzenledi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Seçim kararı alınsın, sandık getirilsin, Millet İttifakı'nın adayını ertesi günü beklemeden o gün akşam ülkemizle, bütün yurttaşımızla onurla ve gururla paylaşırız. Yeter ki sandık gelsin." dedi.

Karaca, partisinin Samsun İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin bir an önce erken seçime gitmesi gerektiğini savundu.

Vatandaşın zor koşullar içinde olduğunu söyleyen Karaca, "Ülke gerçekten zor durumda, vatandaş çok zor durumda. En geç sonbaharda erken seçim olması zorunludur diye düşünüyorum, çünkü götüremeyecekler." diye konuştu.

Millet İttifakı'nın, 6'lı masanın adayının kim olacağından çok, nasıl bir aday olması gerektiğinin konuşulmasının önemli olduğunu belirten Karaca, "Seçim kararı alınsın, sandık getirilsin, Millet İttifakı'nın adayını ertesi günü beklemeden o gün akşam ülkemizle, bütün yurttaşımızla onurla ve gururla paylaşırız. Yeter ki sandık gelsin. Ülkemizin yönetilemediği, freni patlamış kamyon gibi uçuruma doğru sürüklendiği bu süreçte tek çarenin sandık olduğuna işaret ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Karaca, daha sonra kentte ziyaretlerde bulundu.

