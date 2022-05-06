CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, İzmir'de gündemi değerlendirdi:

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız kendi memleketine ve komşu illere genel merkezimizin bilgisi dahilinde bayram ziyaretinde bulunmuştur. Bu geziye davet edilen basın mensupları, kim olacaktır, kim olmayacaktır? Bunlar, genel merkezimizin işi değildir" dedi.

Öztrak, İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlediği basın toplantısına, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anarak başladı.

Türkiye'nin "siyasi idamlardan, kutuplaşmalardan, linçlerden çok çektiğini" söyleyen Öztrak, demokrasinin çok ağır bedeller ödediğini ve ödemeye devam ettiğini savundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, 1915 Çanakkale Köprüsü ve 2023 seçimine ilişkin sözlerini eleştiren Öztrak, şöyle konuştu:

"1915 Çanakkale Köprüsü'yle ilgili günde 45 bin araç geçiş garantisi verildi. Geçen araç sayısı bunun ne kadar altında kalırsa aradaki farkı milletin kesesinden dolarla, avroyla ödeyecekler. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı günde ancak 6 bin araç geçtiğini de itiraf etti. Günlük 45 bin araç garantisi verilen köprüden günde sadece 6 bin araç geçiyorsa geçecek araç tahmininde yüzde 650'lik sapma varsa köprüden geçmeyen 39 bin aracın parası günlük 585 bin avro yıllık 213 milyon 525 bin avro bu millete ödetiliyorsa, bu durumda akıllı olan kimdir?"

AK Parti'nin dış politika ve ekonomi politikasını da eleştiren Öztrak, "Bir devlet üç unsurdan mürekkeptir. İlki millet, ikincisi ülke, üçüncüsü ise egemenlik… Milletimizi hayat pahalılığı ile ezdiler. Ülkemizi, mültecilere işgal ettirdiler. Egemenliğimizi ise 3-5 milyar dolarlık SWAP için, Suudi mahkemelerine ipotek ettiler." ifadesini kullandı.

- Soylu'nun açıklamaları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sığınmacılar konusundaki açıklamalarına değinen Öztrak, şöyle devam etti:

"Atama İçişleri Bakanı dün çıktı, 'Suriyeliler giderse iş insanları isyan eder' deyiverdi. Şu zenginleri ve parayı sevdiğiniz kadar, bu milleti, bu ülkeyi, bu devleti sevseniz ya… Nedir bu millete, ülkeye ve devlete gareziniz? Hele hele bu atama İçişleri Bakanının bir partinin Sayın Genel Başkanı için sarf ettiği sözler var ki hiçbir şekilde kabul edilemez. Tam bir rezalet, kınıyoruz. Onu oraya atayan kişi artık gereğini yapmalıdır. İçişleri Bakanlığı yapmak yerine siyaset yapan, on parmağında on kara siyasetçilere bulaştırmaya çalışan, bu atama bakan haddini fazlasıyla aşmıştır. Görevini yerine getirmeyen bu memur hakkında saray gereğini yapmalıdır."

- Kaftancıoğlu'nun sığınmacılara ilişkin açıklaması

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya canlı yayınında, "Suriyelilerin hepsini göndermenin gerçekliği yok." şeklindeki sözlerinin hatırlatması üzerine, "Partimizin görüşlerini genel başkanımız, parti sözcüsü ve grup başkanvekilleri açıklar. Suriyelileri geri gönderme konusunda başlangıçtan beri bizim tavrımız nettir. Suriyelilerin en geç 2 yıl içinde ülkelerine gönderilmesi milletimize taahhüdümüzdür. Bu taahhüdümüzün arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Öztrak, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın muhalefete yönelik eleştirisiyle ilgili soruyu, "Bizim en başından beri bir prensibimiz var. Muhalefet partilerinin, muhalefet partilerini eleştirmesini doğru bulmayız. Muhalefet partileriyle ilgili yorum yapmayı doğru bulmuyoruz." diye yanıtladı.

- İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde gazetecilerle çekilen fotoğrafına ilişkin eleştirilerin hatırlatılması üzerine Öztrak, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız kendi memleketine ve komşu illere genel merkezimizin bilgisi dahilinde bayram ziyaretinde bulunmuştur. Bu geziye davet edilen basın mensupları kim olacaktır, kim olmayacaktır, bunlar genel merkezimizin işi değildir. Bunlar İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işi olup bu fotoğrafın genel merkezimizce teviline ihtiyaç bulunmamaktadır."

Öztrak, "Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya üzerinden enflasyonu değerlendirdi ve 'Hepimizin ortak meselesi' dedi. Enflasyon gerçekten hepimizin ortak meselesi mi?" şeklindeki soruya da "Sorunun sebebi olanlar çözümün adresi olamazlar. Nebati Bakan, enflasyonun bir sorun olduğunu nihayet kabul etmiş. Ancak bu söylediklerinin bir anlam ifade etmesi için faiz sebep, enflasyon sonuç safsatasını savunmayı bırakmalı görevinden affını istemelidir." yanıtını verdi.

