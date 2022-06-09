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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç ve beraberindekiler Tunceli'de temaslarda bulundu

09.06.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç ve beraberindekiler Tunceli'de temaslarda bulundu

TUNCELİ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve beraberindekiler, Tunceli'de esnaf, ticaret ve sanayi odaları ile sivil toplum kuruluşlarına ziyaret gerçekleştirdi.

Ali Öztunç, beraberindeki bazı milletvekilleri ve parti meclisi üyeleriyle Sanat Sokağı'nda yaptığı basın açıklamasında, vatandaşlarla birlik olmak amacıyla Ankara'dan Tunceli'ye geldiklerini söyledi.

Tunceli'nin gönüllerindeki yerinin bambaşka olduğunu ifade eden Öztunç, "Bugün milletvekili ve parti meclisi üyesi arkadaşlarımızla Tunceli'ye geldik. Genel Başkanımız 25 milletvekilimizle Ordu'da ve 15 milletvekili arkadaşımız da Amasya'da. Türkiye'nin dört bir yanında gece gündüz çalışıyoruz. Ne için? Halkın iktidarını kurmak için." dedi.

Öztunç, Tunceli'nin endemik bitki türleri, yaylaları ve inanç merkezleriyle her yıl milyonlarca turisti çekebilecek bölge olduğunu dile getirdi.

Kentteki bazı bölgelerin maden sahalarına açıldığını ileri süren Öztunç, "100'ün üzerinde maden ruhsatı verilmiş. Yazıktır, günahtır. Maden ruhsatı verdiğin yer, inanç merkezi kardeşim. Bir toplumun inanç merkezi, Munzur burası. Sen nasıl yaparsın bunu?" ifadelerini kullandı.

Öztunç, kentin turizm alanında değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İnsanlar gelsin Munzur Gözeleri'ni ve Munzur Vadisi'ni görsün, Düzgün Baba'ya gitsin, yazın sıcağında yaylalara gitsin, bal yesin. Biz bunun için çabalıyoruz. Bazen yerin üstü yerin altından değerlidir. Tunceli'ye bu kadar çok maden ruhsatı verilmesini kınıyoruz. Memleketin sorunları çok ve bunları dinlemeye geldik. Milletvekili arkadaşlarımızla çözüm önerilerini vatandaşlara sunmaya geldik. Tunceli'den önümüzdeki seçimde 2 milletvekilliği istemeye geldik."

Konuşmaların ardından CHP milletvekilleri Polat Şaroğlu, Gürsel Erol, Sevda Erdan Kılıç, Candan Yüceer, Serkan Topal, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhan Sarıbal, Sezgin Tanrıkulu, Nihat Yeşil, Aydın Özer, Özkan Yalım ve Hüseyin Yıldız ile parti meclisi üyeleri Eren Erdem, Saniye Barut ve Pınar Uzun'dan oluşan heyet, il merkezi ve ilçelerde çeşitli temaslarda bulundu.

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