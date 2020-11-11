CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Bolu'da temel atma törenine katıldı:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediye başkanlarının vatandaşların sorunlarını önceleyerek en önemli sorunlarına çözüm getirerek hizmetlerine devam ettiğini bildirdi.

Torun, Bolu Belediyesi hizmet binası yanındaki alana yapılacak iş merkezinin temel atma ile Demokrasi Meydanı açılış törenine katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Torun, geçen yıl yapılan yerel seçimlere değinerek, "Türk milleti bir karar verdi. 'Yerelde artık bir şeyler değiştirelim, bir anlayışı değiştirelim.' dedi. Aldığımız sorumluluğun farkındayız." ifadesini kullandı.

CHP'li belediye başkanlarının vatandaşların kendilerine verdiği sorumlulukla hareket ettiğini belirten Torun, şöyle devam etti:

"Bütün belediyelerimiz de bu sorumluluklarını bilerek hizmetlerini sürekli artırıyor. Belediye başkanımız Bolu'da birçok hizmete imza attı. Çok değerli Bolulularımıza hizmet etti, sorunlarını çözdü, çözmeye de devam edecek. Diğer belediyelerimiz de aynı şekilde bu çabanın içerisinde. Bizim bir amacımız var. Bu millete bir borcumuz var. Onu da yerine getireceğiz. Öyle mega projelerle falan işimiz yok. Vatandaşın en önemli sorunlarını önceleyerek çözüm üretmek istiyoruz. Bütün belediye başkanlarımız, vatandaşlarımızın sorunlarını önceleyerek, en önemli sorunlarına çözüm getirerek hizmetlerine devam ediyor."