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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Edirne'de temaslarda bulundu

13.01.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Edirne'de temaslarda bulundu

EDİRNE (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Edirne'nin ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

CHP Enez İlçe Başkanlığını ziyaret eden Torun, burada yaptığı konuşmada, partisinin üye sayısının artığını söyledi.

Enez'de de partiye 120 kişinin üye olduğunu belirten Torun, "Her gittiğimiz yerde partimizde bir artış görüyorum. Bizim belediyelerimiz her türlü soruna rağmen vatandaşına hizmet veriyor. Partimize katılan vatandaşlarımızı kutluyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve CHP Enez İlçe Başkanı Vedat Avcı'nın konuşmasının ardından partililere rozetleri takıldı.

Bu arada Torun ve beraberindekiler, Uzunköprü, Keşan, Meriç ilçeleri ile Kırcasalih, Küplü ve Beğendik beldelerinde de partililerle buluştu, esnafı ziyaret etti.

Ziyaretlerde, CHP milletvekilleri Yaşar Tüzün, Cavit Arı, Burhanettin Bulut ile Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da yer aldı.

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