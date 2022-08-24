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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Konya'da partililerle buluştu:

24.08.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sorunların çözümü sandıkta. Yapılacak ilk seçimde inşallah bu yapıyı sandıkta yeneceğiz ve halkın iktidarını kuracağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Konya'da partisinin il başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Torun, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile partisinin Konya İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, belediye ve örgütlerini sürekli ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

İzmir'de CHP'li Belediyelerde Tarım Çalıştayı yapacaklarına değinen Torun, çiftçilere nasıl katkı sağlanacağı ve gelirin nasıl artırılacağı gibi konularda çalışma yapıldığını söyledi.

Torun, her yıl belediyelerin, yerel yönetimlerin yaz ayında 3 ay kesintilerinin yapılmadığını hatırlatarak, "Bu yıl maalesef hala kesintiler devam ediyor. Belediyeler vatandaşlara en önemli hizmeti götüren, birinci derecede hizmet götüren birimler. Her yıl yaptığınız gibi bu yıl da tüm belediyeler için, 1391 belediye için bu kesintileri hiç değilse yılbaşına kadar yapmayın, belediyeler de bu süreçte rahat bir nefes alsın." diye konuştu.

Sorunlara çözüm bulmak için çalışmalara devam edeceklerini anlatan Torun, "Sorunların çözümü sandıkta. Yapılacak ilk seçimde inşallah bu yapıyı sandıkta yeneceğiz ve halkın iktidarını kuracağız. Bizim bunu yapabilecek gücümüz var. Bu ülkenin sorunlarını biliyoruz, bu sorunları çözecek hem sermaye birikimimiz, hem insan birikimimiz, hem bilgi birikimimiz var." ifadesini kullandı.

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