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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Ordu'da konuştu:

14.11.2021 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Belediyelerimiz uçuk projelerle uğraşmıyor. Vatandaşın birincil sorunlarına eğiliyor, direkt onun ayakta kalması için gerekli olan çalışmaları yapıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belediyelerimiz uçuk projelerle uğraşmıyor. Vatandaşın birincil sorunlarına eğiliyor, direkt onun ayakta kalması için gerekli olan çalışmaları yapıyor." dedi.

Torun, Ordu'da bir otelde düzenlenen partisinin Altınordu İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, toplumun önemli kesiminin ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu ileri sürdü.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ankara, İstanbul, Mersin gibi belediyeleri kazandıklarını ifade eden Torun, "Biz burada asıl hep birlikte bir şeyi başardık. Biz AKP iktidarını ittifak ortaklarımızla birlikte omuz omuza vererek demokratik yollarla sandıkta yenebileceğimizi gösterdik. En büyük kazanımımız bu oldu." diye konuştu.

CHP'li belediyelerin çalışmalarına değinen Torun, "Bizim belediyelerimiz için yapamazlar, yönetemezler demişlerdi. Ama bakın şu anda belediye başkanlarımız her türlü baskıya ve ayrıştırmaya rağmen başarıyla belediyeleri yönetiyor. Çünkü belediyelerimiz uçuk projelerle uğraşmıyor. Vatandaşın birincil sorunlarına eğiliyor, direkt onun ayakta kalması için gerekli olan çalışmaları yapıyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'de yapılan yollardan geçiş için ödenen ücretlerin yüksek olduğunu iddia eden Torun, "Bundan bir ay önce İzmir'den İstanbul'a kara yolu ile gidip gelmek zorunda kaldım. 840 lira arkadaşlar. Sen ticarethane yapmışsın. 15 gün önce Almanya'daydık. Otobanın tamamı ücretsiz. Yol yapmak öyle olur işte. Vatandaşa ücretsiz yaparsan adı hizmet olur. Yola, köprüye ben geçerken para ödüyorsam sen ticarethane yapmışsın demektir." dedi.

Torun, yapılan hizmete asla karşı olmadıklarını ifade ederek "Ama Kanal İstanbul'a karşıyız. Niye karşıyız? Bütün bilim adamları, bütün kurulun uzmanları böyle bir yatırımın hem çevreye hem de bu ülkeye hiçbir faydasının olmayacağını söylüyor." ifadelerini kullandı.

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