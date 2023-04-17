YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Ordu'da konuştu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Ordu'da konuştu:

17.04.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Biz yetkili kurumlarımız ve vatandaşlarımızla sandığa sahip olacağız. 1 oy bir ülkenin kaderini değiştirir. Hep birlikte attığımız her oya sahip çıkacağız." dedi.

Altınordu ilçesinde esnaf ziyareti sonrası gazetecilere açıklama yapan Torun, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Saha çalışmalarında oldukça olumlu tepkilerle karşılaştıklarını belirten Torun, görüştükleri birçok vatandaşın yaşadıkları sıkıntıları kendilerine aktardığını ifade etti.

Torun, vatandaşlara kendi çözüm önerilerini anlattıklarını kaydederek, "İnanıyorum ki onların destekleriyle mutlaka sorunlarını çözeceğiz. Yetkiyi aldığımızda vatandaşların yıllardır çözülemeyen sorunlarını çözeceğimizin sözünü veriyoruz." diye konuştu.

Seçim günü sandık güvenliğine yönelik partilerinin uzun süredir çalışma yaptığını belirten Torun, illerden sorumlu olan arkadaşlarının bu süreçte sürekli denetimlerde bulunduğunu söyledi.

Torun, teşkilat içerisindeki herkesin seçim gününe hazır olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz parti olarak bu konuya hazırız. Sadece bu da değil. Türkiye gönüllüleri adı altında şu anda 50 bini geçtik. Ayrıca vatandaşlarımızdan da bu anlamda destek alıyoruz. Bu gönüllü sayısını 100 binin üzerine çıkarmayı düşünüyoruz. Bu arkadaşlarımızı ihtiyaç duyulan yerlerde görevlendireceğiz. Biz yetkili kurumlarımız ve vatandaşlarımızla sandığa sahip olacağız. 1 oy bir ülkenin kaderini değiştirir. Hep birlikte attığımız her oya sahip çıkacağız."

Torun, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilerleyen günlerde Ordu'yu ziyaret edeceğini ancak tarihin henüz belirlenmediğini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ordu’ya devlet-millet iş birliği ile 58. okulOrdu’ya devlet-millet iş birliği ile 58. okul
Sultanbeyli’de inşaat alanındaki su birikintisine düşen 4 yaşındaki Adem toprağa verildiSultanbeyli’de inşaat alanındaki su birikintisine düşen 4 yaşındaki Adem toprağa verildi
İzmir'de özel hastaneye "kamu zararı" operasyonuİzmir'de özel hastaneye "kamu zararı" operasyonu
Anahtar Kelimeler:
Ordu CHP ziyaret

Ordu Namaz Vakitleri 17 Nisan Pazartesi

İmsak
04:08
Sabah
05:40
Öğle
12:33
İkindi
16:17
Akşam
19:16
Yatsı
20:42

Ordu Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Pazartesi

Gönül eczanesi
Aybasti
Doga eczanesi
Fatsa
Sifa eczanesi
Korgan
Fatma eczanesi
Kumru
Yenimahalle eczanesi
Altinordu
Karadeniz eczanesi
Persembe
San eczanesi
Gurgentepe
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Boş yere bulamayınca isyan etti! Öyle bir fikir buldu ki...

Boş yere bulamayınca isyan etti! Öyle bir fikir buldu ki...

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

"Kocama müstehcen fotoğraf attı"

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Oğuzhan Koç şaşkın! Para konusunda...

Oğuzhan Koç şaşkın! Para konusunda...

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.