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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan Yeni Malatyaspor'a destek

04.02.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan Yeni Malatyaspor'a destek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, mali sıkıntıya giren Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un İstanbul deplasmanındaki 3 maçının masraflarını karşılayacaklarını açıkladı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, sarı siyahlı takıma sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Takımın destek olacakların aktaran Ağbaba, şöyle devam etti:

"Malatyaspor'un İstanbul deplasmanındaki 3 maçının masraflarını karşılayacağız. Malatyaspor'a sahip çıkmak, Malatya'ya sahip çıkmaktır. Önemli olan iyi zamanlarında değil zor günlerinde Malatyaspor'un yanında yer almaktır. Biz zor günlerinde Malatyasporumuzun yanında olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyoruz.İstanbul'da hafta sonu oynanacak Karagümrük ile Başakşehir ve Galatasaray deplasman maçlarının masraflarını karşılayacağımızı Malatya kamuoyuna ilan ediyoruz."

Ağbaba, bütün Malatyalı iş insanlarına, siyasetçilerine çağrı yaparak, "Malatyasporumuza sahip çıkalım. Bütün Malatyalıların Malatyaspor'a sahip çıkması lazım. Malatyaspor'un ligde kalması lazım." ifadelerini kullandı.

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