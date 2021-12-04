CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de "Milletin Sesi Mitingi"ne katıldı: (1)

MERSİN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) gitmesiyle ilgili, "Türkiye İstatistik Kurumunun rakamları üzerinden emekli aylığını belirliyor. Asgari ücretlinin aylığını belirliyorlar, memurun aylığını belirliyorlar. Yani milyonlarca kişinin aylığını düşük rakamlar üzerinden belirlemeye çalışıyorlar." dedi.

Kılıçdaroğlu, yerine Mersin Millet Bahçesi'nin yapıldığı eski Tevfik Sırrı Gür Stadı yanındaki alanda düzenlenen "Milletin Sesi Mitingi'ne katıldı.

Mitingde Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonlarında şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu için bir dakikalık saygı duruşundu bulunuldu.

Kılıçdaroğlu, mitingde, kitaplarında umutsuzluğun olmadığını, bütün sorunları çözeceklerini söyledi.

Türkiye'nin en güzel illerinden Mersin'de bulunduklarını aktaran Kılıçdaroğlu, "Mersin aynı zamanda küçük bir Türkiye'dir. Bütün illerinden vatandaşlarımız Mersin'de çalışıyor, emek harcıyor ve alın teri döküyor." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yaşadığı sorunları bildiğini aktararak, "Ben biliyorum, sizler de biliyorsunuz. Yaşayanlar da az önce konuştu. 'Milletin sesi' dedik, 'Milletin sesinden birileri gelsin konuşsun' dedik. 'Belki birileri duyar' dedik ama onlar duymazlar, çünkü sağırlar. Onlar görmezler çünkü başka şeyleri görüyorlar. Biz bütün gerçekleri sizlere, yani halkımıza anlatmak zorundayız. Gerçeklerden yola çıkarak Türkiye'nin sorunlarını çözmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

- TÜİK'e gitmesi

Dün, TÜİK'e gittiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enflasyon açıkladılar, aylık yüzde 3,5 yıllık yüzde 21,31. Ya Allah aşkına, şu noktaya geldim, ya bunlar devletin memuru mu bunlar sarayın memuru mu? Siz evinize, eşiniz, çoluk çocuğunuz gidip alışveriş yapmıyor mu? Günlük harcamaları kontrol etmiyor mu? Elektrik faturasına, su faturasına, doğal gaz faturasına bakmıyor mu? Deterjan alırken görmüyor mu, ekmek alırken görmüyor mu? Domates alırken görmüyor mu bunlar? Talimat gelmiş indireceksiniz.

Neden gittin? Türkiye İstatistik Kurumunun rakamları üzerinden emekli aylığını belirliyor. Asgari ücretlinin aylığını belirliyorlar, memurun aylığını belirliyorlar. Yani milyonlarca kişinin aylığını düşük rakamlar üzerinden belirlemeye çalışıyorlar. Bir de akademisyenler var yani üniversiteden hocalarımız var, bu işin uzmanları var. Onlar da oturdular bir hesap yaptılar. Onlar da aynı tarihte, aynı gün, aynı saatte onlar da rakamları belirlediler. Türkiye İstatistik Kurumu yüzde 3 belirliyor, onlar yüzde 9 belirliyorlar. Farka bakın Allah aşkına. Yıllık diyorlar enflasyon yüzde 21, hocalar diyor ki 21 değil yüzde 58. Hangisi doğru. Hocalar, eli kalem tutanlar, aklı başında olanlar bir yerden talimat almayanlar doğruları halkla paylaşmayı şiar edinenler doğru rakamları söylüyorlar."

Kılıçdaroğlu, TÜİK'e bütün emeklilerin, asgari ücretlilerin ve memurların hakkını korumak, hangi araştırmaların yapılarak bu rakamların bulunduğu sormak için gittiği belirterek, şöyle devam etti:

"Kapı duvar. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde milletvekilleri üstelik bir yere giderken önümüze duvar ördüler. Sanıyorlar ki o duvar bizi esir alacak, duvarı açmayacağız. Mersin'de Mersinlilerin huzurunda ve bütün Türkiye'nin huzurunda açık ve net söylüyorum, 'Sizin duvarlarınız vız gelir bize.' Hepsini halledeceğim. Vesayet diye bağırıyorlardı değil mi? Vesayetin ne olduğunu dün gördü herkes. Bütün dünya gördü vesayetinde ne olduğunu. Sarayın emrine giren memurlar devlet memuru değildir artık onlar. Sarayın emrine giren ve talimatla iş yapanlar devletin memuru değillerdir. Tabi oldukları kanun adı Devlet Memurları Kanunu ama hayatta uyguladıkları yol yöntem sarayın kuralları. Bu kuralları değiştireceğiz. Asgari ücretlinin, memurun, emeklinin hakkını savunmak sadece benim görevim değil, milyonların görevi, hepimizin görevi, ortak görev ve beraber yapacağız."

- "Çiftçiyi bu milletin efendisi yapmak boynumun borcu olacaktır"

Çiftçi kadınları dinlediklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Limonun dalda kaldığını, satılmadığını söylediler. Hayat pahalılığından söz ettiler. Şu soruyu vicdanı olan herkesin kendisine sorgulamasını isterim; bir çiftçi niye zarar eder, alın teri döken bir insan niye zarar eder? Sabahın köründe gidip işini gücünü yapan, acaba 'ürün olduktan sonra satacağım ve çoluk çocuğuma bakacağım, onurlu bir şekilde şehrin, köyün, mahallenin, ilçenin, sokaklarında gezeceğim' diye düşünen bir insan neden zarar eder? Bu zararın sorumlusu kim? Bu soruyu vicdanı olan herkesin kendisine sormasını isterim." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, tarım ürünlerindeki ithalatı eleştirerek, şunları dile getirdi:

"Neden kendi çiftçimizi değil de dışarıdan arpayı, buğdayı, nohudu, mercimeği, fasulyeyi, canlı hayvanı, eti neden getiririz? Ve gümrük vergisini neden sıfırlarız? Bütün çiftçi kardeşlerimin düşünmesi lazım. Bu soruları şunun için soruyorum; her birimiz vicdanımızla bir muhasebe yapmak zorundayız. Yarın sandık gelecek ve gideceğiz. Vicdanımızın sesini dinleyeceğiz. Eski alışkanlıklarımızı bırakacağız. Türkiye'nin bereketi için, herkesin kazanması için beraber gideceğiz sandığa ve bir dikta yönetimini, bu ülkeye farklı bakan bir yönetimi sandıkta alaşağı edeceğiz, bunun sözünü veriyorum sizlere."

Önceliklerinin çalışan ve üreten kendi insanları olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, iktidarın tarım politikasını da eleştirdi.

Bir çiftçinin kendisine attığı mesajı okuyan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Çiftçi kardeşlerime söylüyorum, Allah'ın izniyle iktidar olacağız, sizlerin desteğiyle iktidar olacağız. Şunu asla unutmayın, ilk bir hafta içinde çiftçinin bankalara olan, Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizlerini ilk bir haftada sileceğiz, sıfırlayacağız. Çiftçinin traktörü, çiftçinin hayvanları asla haczedilmeyecek. Bunu da yapacağız. Ziraat Bankası çiftçi dostu bir banka olacak. Gazi Mustafa Kemal ne diyordu? 'çiftçi milletin efendisidir'. Söz veriyorum, Mersin'in umut meydanından söz veriyorum, çiftçiyi gerçekten de bu milletin efendisi yapmak benim boynumun borcu olacaktır."

- Esnaf Bakanlığı kurulacak

Kılıçdaroğlu, esnaf için de çalışmaları olduğunu anlatarak şunları kaydetti:

"Bankalardan veya esnaf kefalet kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Diyor ya 'faize karşıyım'. Faize karşıysan neden bu faizler var? Neden bunları silmiyorsun? Hangi gerekçeyle silmiyorsun. Yine esnafın başvuracağı yer yok. Esnafın derdi olunca nereye başvuracağını bilmiyor. Umut Meydanı'ndan, Mersin'den bütün Türkiye şahit olsun. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi Esnaf Bakanlığını kurmaktır. Esnafın da bir bakanlığı olacak, esnafın da yüzü gülecek. Bunu da yapacağız."

(Sürecek)

