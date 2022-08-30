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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Amasya'da konuştu:

30.08.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Türkiye'de derin bir yoksulluk var, bunun da farkındayım ama fark etmek yetmez. Siz güç verirseniz tamamını Allah'ın izni ile çözeceğiz. Altı lider bir aradayız, altı lider aynı şeyleri söylüyoruz, altı lider Türkiye'nin sorunlarını çözeceğiz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Amasya'da konuştu:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de derin bir yoksulluk var, bunun da farkındayım ama fark etmek yetmez. Siz güç verirseniz tamamını Allah'ın izni ile çözeceğiz. Altı lider bir aradayız, altı lider aynı şeyleri söylüyoruz, altı lider Türkiye'nin sorunlarını çözeceğiz." dedi.

Bazı programlara katılmak üzere Amasya'ya gelen Kılıçdaroğlu, kent girişinde partililer tarafından karşılandı.

Burada partililere seslenen Kılıçdaroğlu, Kurtuluş Savaşı döneminde Amasya'nın çok önemli bir yeri bulunduğunu, bu nedenle Amasya'ya 30 Ağustos'ta gelmenin kendisi için bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bugün çok kamplaştığını, bu kamplaşmadan Türkiye'yi çıkartacaklarını ifade eden, Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Bugün içinde bulunduğu durum çok parlak değildir ama biz babalarımızın, dedelerimizin bize bıraktığı bu ülkeyi büyüteceğiz. Bu ülkeyi güçlendireceğiz, bu ülkede hep beraber birlikte yaşayacağız. Kim ne derse desin bu güzel ülkeye demokrasiyi getirmek bizim boynumuzun borcudur. Bunu beraber yapacağız, birlikte yapacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Birliktelik çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Artık bu ülkede ayrışmaya yer yok, beraber olmak zorundayız. Kavgaya yer yok, beraber olmak zorundayız, birlikte olmak zorundayız. Eğer biz hep beraber birlikte olursak yenemeyeceğimiz hiçbir güç yoktur. Türkiye fakirleşti, farkındayım, Türkiye ayrıştı, farkındayım. Türkiye kavgalı bir noktaya taşınmak isteniyor, farkındayım. Türkiye'de derin bir yoksulluk var bunun da farkındayım ama fark etmek yetmez. Siz güç verirseniz tamamını Allah'ın izni ile çözeceğiz. Altı lider bir aradayız, altı lider aynı şeyleri söylüyoruz, altı lider Türkiye'nin sorunlarını çözeceğiz. En büyük gücümüz de sizlersiniz, sizlerden güç alıyoruz, sizlerle yola çıktık, sizlerle hep birlikte Türkiye'yi aydınlatacağız."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından özel bir otelde yapılacak Kanaat Önderleri Toplantısı'na geçti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Amasya'da

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Amasya chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlu fakirlik sorun

Amasya Namaz Vakitleri 30 Ağustos Salı

İmsak
04:24
Sabah
05:54
Öğle
12:42
İkindi
16:24
Akşam
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Yatsı
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