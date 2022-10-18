CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke can Azerbaycan'ın bağımsızlığına varan yolda mücadele verenleri minnetle anıyor, halkını sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
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