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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'yı kabul etti

31.05.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dünya şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'yı kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'yı kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Spor Kulübü sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, sporcular Ümit Şamiloğlu, Erkut Ergin, Emir Erışık, Baş Antrenör Mehmet Ali Ekin, ABB EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu ve ABB EGO Spor Kulübü Genel Koordinatörü Taner Özgün ile görüştü.

Kabulde Kılıçdaroğlu'na TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

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