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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski Devlet Bakanı Erhan'ın Ağrı'daki cenaze törenine katıldı

07.05.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski Devlet Bakanı Erhan'ın Ağrı'daki cenaze törenine katıldı

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Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden eski Devlet Bakanı Cemil Erhan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Ağrı'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Erhan'ın cenazesi, Ankara'dan hava yoluyla Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'na, ardından kara yoluyla Patnos ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Camisi'ne getirildi.

Cuma namazı sonrası CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla düzenlenen cenaze töreni, sağanak nedeniyle cami içerisinde yapıldı. Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından Erhan'ın cenazesi, Patnos İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Erhan'ın yakınları ile AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Öz geçmiş

Cemil Erhan 1938'de Balıkesir'in Balya ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Erhan, Adalet Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdür Yardımcılığı ve serbest avukatlık yaptı. Ağrı'dan 3 dönem milletvekilli seçilen Erhan, 50. Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevini yürüttü.

Erhan, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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