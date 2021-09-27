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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

27.09.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Hatay milletvekilleri İsmet Tokdemir, Mehmet Güzelmansur, Serkan Topal ve Suzan Şahin ile birlikte Hatay Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Burada mehter takımı eşliğinde karşılanan Kılıçdaroğlu, Başkan Lütfü Savaş ile basına kapalı görüştü.

Kılıçdaroğlu, daha sonra 2017'de Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük'ün Kırıkhan ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Ardından Beyazıt-i Bestami Türbesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Hatay'ın ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in ailesinin bulunduğu mezarlıkta dua etti.

Kılıçdaroğlu, daha sonra yakın zamanda vefat eden partisinin Kırıkhan ilçe teşkilatının eski yönetim kurulu üyesi Mehmet Gezmen'in ailesine taziyede bulundu.

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