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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de iş insanlarıyla buluştu

10.09.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de iş insanlarıyla buluştu

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) üyeleriyle bir araya geldi.

Balçova ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıya katılan Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, İzmir'in kurtuluşunun 100'ncü yılının görkemli bir şekilde kutlandığını, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ettiğini ifade etti.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Zafer Yürüyüşü"ne katıldığını anlatan Kılıçdaroğlu, Afyon Ovası'nda verilen mücadelenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gördüklerini söyledi.

O topraklarda yapılan fedakarlığın bugün büyütülmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, daha güçlü bir ekonomi, daha güçlü bir Türkiye, üniversiteleri bilgi üreten bir Türkiye'nin hayalini kurduklarını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sizden istediğim tek şey var. Sakın karamsar olmayın. Kocatepe'ye çıktığımda neden karamsar olmamamız gerektiğini bir kez daha anladım ve yüreğime yerleştirdim. O zor koşullarda o mücadeleyi yapanlar hele hele o mücadeleden sonra yumurta satarak şeker fabrikası kuranlar, sanayiyi başlatanlar, ilk kalkınma planını uygulamaya koyanlar sıradan insanlar değildi. Onlar verdikleri mücadelenin ancak ekonomik başarılarla perçinleneceğini biliyorlardı."

İzmir İktisat Kongresi'nin de 100. yıl dönümü için hazırlıkların sürdüğünü sözlerine ekleyen Kılıçdaroğlu, dünyanın en önemli, saygın iktisatçılarını İzmir'de toplayacaklarını, kongrede sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya yeni bir vizyonun çizileceğini sözlerine ekledi.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı da İzmir İktisat Kongresi'ne ayrı bir önem atfettiklerini, kurdukları komitenin kongre hazırlıklarına destek olacağını söyledi.

Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve bazı CHP İzmir milletvekilleriyle iş dünyası meslek örgütü liderleri de katıldı.

Toplantı, açılış konuşmaları sonrası basına kapatıldı.

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