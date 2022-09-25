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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de nikah şahitliği yaptı

25.09.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın kızı Ayla Gizem Bayır'ın nikah törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın kızı Ayla Gizem Bayır ve Cihan Karabey çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

CHP Grubunun kampı dolayısıyla İzmir'de bulunan Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde Milletvekili Tacettin Bayır'ın kızının nikah törenine katıldı.

Nikah şahidi olan Kılıçdaroğlu, çifte mutluluklar diledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Aile cüzdanını doğal olarak evin patronuna vermemiz lazım" diyerek cüzdanı geline verdi.

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