CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de nikah şahitliği yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın kızı Ayla Gizem Bayır ve Cihan Karabey çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

CHP Grubunun kampı dolayısıyla İzmir'de bulunan Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde Milletvekili Tacettin Bayır'ın kızının nikah törenine katıldı.

Nikah şahidi olan Kılıçdaroğlu, çifte mutluluklar diledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Aile cüzdanını doğal olarak evin patronuna vermemiz lazım" diyerek cüzdanı geline verdi.



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