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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de selden zarar gören esnafı ziyaret etti:

06.02.2021 13:25 | Son Güncelleme:
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"Bir yılda yağması gereken yağmur 24 saatte yağınca her taraf göl oldu. Tam bir afet. Bir sorun varsa çözülecektir" - "İklim değişikliğine beraber bütün çalışmalar gözden geçirmek lazım. Tek İzmir için değil Türkiye için" - Selden etkilenen esnaf Saadet Körbulak: - "Altyapı İzmir'de gerçekten bitik. Bir vatandaş ve esnaf olarak canım yandı bununla ilgili sizden rica ediyorum. Burada 35 senedir CHP var. Lütfen bu altyapıyı düzeltin"

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2-3 Şubat'taki kuvvetli yağışla oluşan selde dükkanları zarar gören esnafı ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında geldiği Konak ilçesindeki Güzelyalı Semti sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun sohbet ettiği esnaflardan Saadet Körbulak, kent altyapısını eleştirerek şunları söyledi:

"Altyapı İzmir'de gerçekten bitik. Bir vatandaş ve esnaf olarak canım yandı bununla ilgili sizden rica ediyorum. Burada 35 senedir CHP var. Lütfen bu altyapıyı düzeltin. Sadece bir benim canım yanmadı. 2 hafta önce Karabağlar'da can yandı. Şimdi burada esnaflarla birlikte canımız yandı. Lütfen altyapıya ağırlık verin. Bu altyapının İzmir'de düzelmesi gerekiyor. Zararımın karşılanmasını istiyorum."

Kılıçdaroğlu, maddi kaybın giderileceğini belirterek "Bir yılda yağması gereken yağmur 24 saatte yağınca her taraf göl oldu. Tam bir afet. Bir sorun varsa çözülecektir. Ayrıca hasar tespit çalışmaları yapılmış. Bütün esnafın zararları ve var olan sorunları çözülecek, maddi kayıpları giderilecek. Ön tespitler yapıldı." dedi.

Körbulak, iş için çok sık yurt dışına gidip geldiğini, deniz seviyesinin altındaki Hollanda gibi ülkelerde bu sorunun yaşanmadığını belirtmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Hollanda'nın koşullara göre altyapı yapılıyor. Burada ise Türkiye koşullarına göre altyapı yapılıyor ama olağanüstü, afet boyunda olan yağmur yağınca tabii bunlar çıkıyor ortaya. İklim değişikliğiyle beraber yeniden bütün çalışmalar gözlen geçirmek lazım. Tek İzmir için değil Türkiye için." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği bir kuaför, sel basan dükkanının büyük zarar gördüğünü, zararlarının bir an önce karşılanmasını istedi.

Bir mahalle sakini ise Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan bir kapıcı dairesinin sel nedeniyle zarar gördüğünü ama itfaiye ekipleri tarafından hasar tespitinin yapılmadığını iddia etti.

Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaret kapsamında vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirirken, kendisine bir fırında boyoz ikram edildi.

Üçkuyular Vapur İskelesi'nden Uğur Mumcu arabalı vapuruyla Karşıyaka'ya geçen Kılıçdaroğlu, daha sonra Çiğli Tramvayı'nın temel atma törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı İzmir ziyareti kapsamında yapımı devam eden Narlıdere-Fahrettin Altay Metro inşaatında incelemelerde bulundu. Ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşti.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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İzmir Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Cumartesi

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Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
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