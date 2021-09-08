CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmit'te çocuk evi açılışında konuştu:

KOCAELİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyetin 100. yılında Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyeti, Allah'ın izniyle demokrasiyle taçlandıracağız. Güzel bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi ve Sağlık Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, belediye başkanlarının seçildikleri yerde ayrım yapmadan hizmet ettiklerinde arkalarında halkın desteğini gördüklerini söyledi.

"En büyük arzumuz, belediye başkanlarımızın hiçbir ayrım yapmadan belde halkını kucaklamaları" diyen Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına bunun yanı sıra yoksul mahallelerden başlayarak pozitif ayrımcılık yapmalarını söylediğini kaydetti.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugüne kadar o mahallelerin ihmal edildiğini dile getirerek, o bölgelere katkı verirken "oy avcılığı" düşünmediklerini anlattı.

Gelir düzeyi düşük mahallelerde de vatandaşların huzur içinde yaşamalarını istediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, bu kapsamda önce yoksul mahallelerden başlayarak kreş açılmasını istediklerini belirtti.

Kılıçdaroğlu, ailelerin güven içinde çocuklarını kreşe bırakmasının önemine işaret ederek, şu görüşleri paylaştı:

"El ele yürümek çok önemli bir kavram. El ele yürümek demek; kimseyi ayırmadan sorunları çözmek için hep beraber hareket etmek demektir. El ele yürümek demek; kimseyi dışlamadan kentin sorunlarını çözmede ortaklaşmak demek. Kentin sorunu elbette var. Sorunsuz kent var mı? Hayır. Sorunsuz dünya var mı? Hayır. Sorunsuz yaşam var mı? Hayır. Görevimiz; aklımızı kullanarak bütün sorunları çözmektir. Aklımızı kullanarak bütün sorunları çözmek istiyorsak ortaklaşacağız, el ele vereceğiz. Beraber olduğumuzda üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur."

- "Sorunların çözümü için dayanışma kültürünün büyütülmesi gerek"

İyi yetişmiş, alanında uzman öğretmenlere teslim edilen çocukların geleceğinin parlak olacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, öğretmenlerin titizlikle seçilip kreşte görevlendirilmesinin sadece çocuklar için değil, aileler için de güvence olduğuna dikkati çekti.

Kılıçdaroğlu, sorunların çözümü için dayanışma kültürünün büyütülmesi gerektiğini belirterek, dayanışma kültürünün kendileri için son derece değerli olduğunu bildirdi.

Kentlerde huzur içinde yaşamak istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman siyaseten ayrışmalar, farklı pencerelerden dünyaya bakmalar olabilir, ama sonuçta yaşadığımız kentin güzel olması lazım. Yaşadığımız kentte sadece biz değil, bizim dışımızda da canlılar var. O canlıların da hak ve hukuku olduğunu bilmemiz lazım. Dolayısıyla kent kültürüne sahip olmamız lazım." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nin tarihsel anlamda özel bir önemi bulunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Belediye başkanlarının, harcadıkları her kuruşun hesabını millete verme geleneği oluşması lazım. Bunu bütün belediye başkanlarımıza söyledim. 'Harcadığınız para sizin paranız değil. Harcadığınız para milletin parasıdır.' Dolayısıyla harcadığınız her kuruşun hesabını millete verdiğiniz andan itibaren yeni bir siyaset penceresini açmış olacağız. Yeni bir siyaset, ahlaklı bir siyaset, düzgün bir siyaset, adaletli bir siyaset... Yeni bir siyasetin penceresini açtık. Buradan gidiyoruz. Dayanışma kültürüyle gidiyoruz, halka hesap vermekle gidiyoruz, vatandaşlar arasında ayrım yapmadan, kimlik, inanç ve yaşam tarzı ayrımı yapmadan herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışıyla gidiyoruz. Bunu hayata geçireceğiz. Bu konuda çok ama çok kararlıyım. Cumhuriyetin 100. yılında, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyeti, Allah'ın izniyle demokrasiyle taçlandıracağız. Güzel bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz."

Kılıçdaroğlu, eğitimin önemli olduğunun altını çizerek, eğitimin kişiye, aileye, sınıfa, topluma ve ülkeye sınıf atlatan en temel etmen olduğunu aktardı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de yenilikçi vizyona sahip olarak çalıştıklarını kaydederek, merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Hürriyet ve beraberindekiler, açılış kurdelesini kestikten sonra merkezi gezdi.

