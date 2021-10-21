CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kars'ta kanaat önderleriyle buluştu: (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarların bir bütçesinin olması gerektiğini belirterek, o bütçenin kamu kaynağı olması nedeniyle denetleneceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Kars Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kanaat önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşması'nda yaptığı konuşmada, hükümetin ekonomi ve tarım politikalarını eleştirdi.

Planlamanın önemine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Plansız ekonomi yönetilmez. Doğu Anadolu Bölgesi sadece Türkiye'nin değil Orta Doğu'ya, Kafkaslar'a kadar uzanan bölgenin en güçlü tarım ve hayvancılık sektörü olacak. Bunlar düşünemediler ama bu kardeşiniz düşündü, kesinlikle bunu yağacağız. Sadece buğday ekip biçmek değil, aynı zamanda et ve süt ürünleri ile deri sanayisinin de gelişmesi lazım." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, tarım ve hayvancılığa en gelişmiş ülkeden en az gelişmiş ülkeye kadar herkesin destek verdiğine işaret etti.

"Üretici ektiğinden veya beslediği hayvandan ötürü zarar etmeyecek, zarar ederse batacak. Batarsa biz ne yiyeceğiz, karnımızı nasıl doyuracağız?" sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Pandemi süreci bize tarım ve hayvancılığın stratejik sektör olduğunu gösterdi. Arabanız, buzdolabınız, çamaşır makineniz olmayabilir ama günde 3 sefer yemek yiyip çocuklarınızı beslemek zorundasınız. Demek ki tarım ve hayvancılık stratejik sektördür. Bu anlamda iyi bir model belirlenmesi gerekiyor ve maliyet çıkartılarak üstüne makul kar koyacaksınız. Devlet 'şu ürünü şu kadar ekeceksin, maliyet artı karı bu, sen bunun üstünde satıyorsan sat, satamıyorsan tamamını ben alacağım' demeli. Sosyal devlet budur, maliyet, artı makul kar, eşittir taban fiyat izlenilmesiyle piyasada istikrar olacak."

Kılıçdaroğlu, 2006 yılında TBMM'de tarımın teşviki amacıyla her yıl en az milli gelirin yüzde 1'inin çiftçiye destek verilmesi yönünde kanun çıkarıldığını anımsatarak, bu zamana kadar çiftçiye yüzde 1 oranında destek verilmediğini vurguladı.

Bundan dolayı çiftçilerin hükümetten 211 milyar lira alacaklı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Çiftçiye bu destekler ödenmedi, bunu yapacağız. Laf olsun diye değil, yapacağız ve bütçeye koyacağız. Ziraat odaları ve diğer odalara da bunu bütçeye koyduk diyeceğiz." dedi.

Bazı çiftçilerin karşılaştığı icralık tabloya üzüldüklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Çiftçi ve ailesi, kamyonun arkasından haczedilmiş traktörüne bakıyor, bu çok acı bir tablo. Kars'tan sizlere söz veriyorum, çiftçinin ne traktörünü ne de hayvanını haczettirmeyeceğiz, bunun için gerekli düzenlemeleri yapacağız." ifadesini kullandı.

- "Teşviklerle tarım ve hayvancılığı canlandıracağız"

Çiftçiye mazotun ÖTV'siz verilmesi gerektiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, bu tarz teşviklerle tarım ve hayvancılığı canlandıracaklarını aktardı.

Kılıçdaroğlu, Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) yeteri kadar sağlıklı çalışmadığına ve değişmesi gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"TARSİM'in çiftçiden, üreticiden ve besiciden yana olması lazım. Az önce bir köye gittik, baraja su dışında başka kimyasal ve evsel atıklar katıldığından o sudan içen çiftçinin 30-35 hayvanı telef olmuş. Köylüler 'nasıl yapacağız' diye içlerine atmışlar. TARSİM çiftçi ve üretici dostu olursa, çiftçinin yanında durursa ve TARSİM'in yönetiminde çiftçiler söz sahibi olursa o zaman bu sigorta gerçek anlamda çiftçi ve besici sigortası olur, bunu da yapacağız. Tarım ve hayvancılığın daha çok gelişmesi için ayrıca köylerde ziraat mühendisi, teknisyen ve veteriner görevlendirilmesi gerekiyor."

Türkiye'nin güçlü olduğunu ve bu gücünü ekonomik anlamda göstermesi, sadece içeride değil dışarıda da bu ülkenin insanının kazanması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bunun için iktidar olmaları halinde bütün imkanları seferler edeceklerini söyledi.

- "Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır"

Kılıçdaroğlu, muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu ifade ederek, bunun için de Muhtarlık Temel Kanunu üzerinde çalıştıklarını, iktidara ne kadar hazır olduklarının bilinmesi için bunu söylediğini belirtti.

Muhtarlığın önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, "105 maddelik Muhtarlık Temel Kanunu taslağı hazırladık. Bunu muhtarların derneklerine gönderdik. 'Bakın, bize bildirin, yeniden gözden geçirelim' dedik. Artık her muhtarın bir bütçesinin olması lazım. Tahsis edilen paranın da istenilen şekilde harcanması demek değil. Kanun koşullarında o paranın harcanması ve belgelenmesi lazım. Çünkü aynı zamanda bir kamu kaynağı kullanıyorsanız o denetlenir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, iktidarlarının ilk birinci haftasında esnafın, esnaf kefalet odalarından aldıkları kredilerin faizlerini de sileceklerini vurguladı.

Şehitler ve gaziler konusunda çok duyarlı olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Şehitler ve gaziler arasında ayrım yapılmaz. Eğer biz evimizde rahatça başımızı yastığa koyuyorsak, eksi 35-40 derecede o insanlar dağda, taşta, kayalıkta bizim sağlığımız için vatanının geleceği için, bayrağımız için şehit düşüyorlarsa şehitler arasında ayrım yapılmaz. Terörden ötürü hayatını kaybeden şehitlerimiz için kampanyalar açıldı, paralar toplandı, o paralara çöktüler. İlk bir hafta içinde o paraları, şehit ailelerine ve gazilere aynen faiziyle iade edeceğim." sözlerini sarf etti.

- "Süleymanşah Türbesi'ni ana toprağına getireceğiz"

İçini yakan bir durumun olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bayrağımızı indirdik ve Süleymanşah Türbesi'ni kaçırdık. İçimde uhdedir. Allah nasip eder, dostlarımızla iktidara gelirsek, göreceksiniz bir hafta içinde o şanlı bayrağımızı, Süleymanşah Türbesi'ni ana toprağına getireceğiz. O bayrak orada dalgalanacak. Mültecileri en geç 2 yıl içinde kendi ülkelerine göndereceğiz. İstanbul'da Suriyelilerle konuştum. Onlar 'bizi nasıl iki yıl içinde göndereceksiniz' diye sordular. Nasıl göndereceğimi anlattım. Onlar da 'valla bu şartlarda kendi toprağımıza gideriz' ifadesini kullandılar. Hiç merak etmeyin, onların altyapısını bu kardeşiniz halletti, ama ırkçılık yapmayacağız. Allah'ın yarattığı insanın başımız üstünde yeri var."

Ev kadınları içinde Aile Destekleri Projesi'ni çıkartacaklarını aktaran Kılıçdaroğlu, "Hiçbir anne bu coğrafyada kendi çocuğunun karnını doyurmadan yatırmayacak. Bunun sözünü veriyorum. Bunu bu coğrafyadan bitireceğiz." dedi.

CHP Kars İl Başkanı Taner Toraman'ın da konuşma yaptığı program, daha sonra soru cevap şeklinde basına kapalı devam etti.

(Bitti)

