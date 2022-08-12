CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Maltepe'de vatandaşlarla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "80 Günde Devr-i Alem" kampanyası kapsamında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde "öbek çalışması"na katılarak vatandaşlarla buluştu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, öbek çalışması kapsamında Bitlisli Eroğlu ailesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada vatandaşlar ve çocuklarla sohbet etti.

Kılıçdaroğlu, daha sonra aynı mahalledeki bir taziye evine giderek başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaretlerinde Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve İstanbul İl Başkanlığı adına Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

