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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Manş Denizi'ni yüzerek geçen Aysu Türkoğlu'nu kutladı

30.07.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Manş Denizi'ni yüzerek geçen Aysu Türkoğlu'nu kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni yüzerek geçen Aysu Türkoğlu'nu kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Manş Denizi'ni hiç durmadan yüzerek geçen yüzücü hanım kızımızı aradım, ülkemize büyük bir gurur yaşattığını söyledim. Milli yüzücümüz Aysu Türkoğlu'nu yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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