CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mersin'de Büyük Nakliyeciler Buluşması'nda konuştu:

MERSİN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bütün nakliye sektörünü toparlayacak bir çatı örgütüne ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, Mersin Nakliyeciler Sitesi'nin tır garajında düzenlenen Büyük Nakliyeciler Buluşması'nda yaptığı konuşmada, kentin sektör açısından önemli olduğunu belirtti.

Mersin'in sadece bölgenin, Türkiye'nin ve Avrupa'nın değil, dünyanın çok önemli bir merkezi haline geleceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Allah nasip eder iktidar olursak göreceksiniz. En önemli merkez haline en geç 8-9 yıl içinde gelecek. Böylece bu bölge sadece Türkiye'ye ve Akdeniz ülkelerine hizmet veren bir bölge değil, dünyaya ve özellikle Avrupa'ya ve Amerika'ya en büyük hizmeti götürecek bölge olacak." dedi.

Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde yapacakları çalışmalara ilişkin bilgi vererek, "Katma değeri yüksek ürün üreteceğiz bu bölgede. Bu bölgede aynı zamanda göreceksiniz, arka arkaya otomobil fabrikaları kurulacak çünkü en rahat buradan ihracatlarını yapacaklar. Bu nimetin bugüne kadar kullanılmadığını düşünmek bile beni ürkütüyor. Neden kullanılmadı? Neden bu imkan sağlanmadı? Bunların sağlanması lazım." ifadelerini kullandı.

Nakliyecilerin ekonomiye katkılarının yıllık en az 25 milyar dolar olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, bunu kısa sürede 50-100 milyar dolara çıkarılabileceğini anlattı.

Kılıçdaroğlu, nakliyecilerin bir sorunun olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bir sefer ben baktım, 50'yi aşkın derneğiniz var, derneğiniz olur, sendikanız olur, 50, 60, 70 hiç önemli değil ama bir çatı örgütüne ihtiyacınız var. Bütün nakliye sektörünü toparlayacak bir çatı örgütüne ihtiyacınız var. O zaman sizin sesiniz çok daha gür çıkar. O zaman her siyasetçi mutlaka gelir, sizi dinlemek zorunda kalır. Bu çatı örgütünü sağlayın. Mesela uluslararası nakliyeciler var, kendilerine göre bir çatı örgütü oluşturmuşlar. Onun da üstünde, onun da dahil olacağı güçlü bir çatı örgütü gerekiyor."

- "İyi yetişmiş bir şoföre herkesin ihtiyacı var"

Aynı zamanda nakliyecilerin sağlıklı bir çalışma iklimine de ihtiyacı olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, bunu çözeceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, nakliyecilik yapmak için hiçbir tahdidin bulunmadığını, ancak bunun getirilmesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere'de tırlara ve kamyonlara şoför bulunamadığı için sorun yaşandığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Yakında aynı sorunu siz de yaşayacaksınız. İyi yetişmiş bir şoföre herkesin ihtiyacı var. Acaba iktidar bunun bir geleceğini düşünüyor mu? Şoförü nasıl yetiştireceğiz? Otobüs şoförünü, tır şoförünü, ağır vasıta şoförünü nasıl yetiştireceğiz? Bunun bir okulu olacak mı? Üniversitelerde böyle bilimler, böyle alanlar olacak mı? İnsanlar buralarda yetişecekler mi? Bunun yapılması lazım. Üniversiteden mezun olacak, stajı olacak. Stajını yapacak ve yanınızda çalışacak. Nitelikli eleman olacak, bunun yapılması lazım." diye konuştu.

- "Yolların tamamını kamulaştıracağız"

Kılıçdaroğlu, kara yollarının "Yap-işlet-devret" modeliyle yapılmasını eleştirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de hep beraber bir 'Deli Dumrul' hikayesi yaşıyoruz. Otoyollar, köprüler, tüneller yapıyorlar, gayet güzel. Niye yaptınız diye hiç sormadım, ihtiyaç varsa yapılır ama şu soruyu sorduk, 'Bunları kaça yaptınız ve ne kadar garanti verdiniz?' Adı yap-işlet-devret. Bu ne demektir, sen yapacaksın, işleteceksin belli bir süre sonra da devlete devredeceksin. Şimdi yap, işlet, üstüne para al, olağanüstü kar elde ettikten sonra da devlete ver. Hem balı hem kaymağı var. Şimdi sizi o yollardan geçmeye mecbur kılıyorlar. Avro, dolar üzerinden fiyat biçiyorlar. 'Bunları kaça yaptınız?' diye sorduk, cevabı yok. 'Ticari sır bu', ne demek ticari sır? Ben parasını ödüyorsam bunun ticari sırrı olmaz, bu devletin yolu. Sizlerin oyuyla iktidar olduğumuzda bu yolların tamamını kamulaştıracağız."

- "Suriye'den Mısır'a kadar giden yolların tamamını trafiğe açacağız"

Türkiye'nin, dış politikada sorunları olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"İktidar olduğumuzda, inşallah oluruz, Suriye ve Mısır ile hemen barışacağız, karşılıklı büyükelçiliklerimizi açacağız. Suriye'den Orta Doğu'ya, Mısır'a kadar giden yolların tamamını trafiğe açacağız. Dış politikada kavgayı değil, barışı önceleyeceğiz. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, buralarda karşılaştığınız sorunları da biliyoruz. Sarp Sınır Kapısı'nda günlerce bekleyen tır şoförlerini, Azerbaycan'ın bizden aldığı ekstra paraları, sizi zorla Ro-Ro üzerinden mal taşımaya sevk ettiklerini, 2 bin-2 bin 500 dolar ekstra para aldıklarını biliyoruz. Yabancı tırlardan alınmayan paraların Türk tırlarından alındığını biliyorum. Bunlar olurken bu hükümet niye uykuda, neden müdahale etmiyor? Bu tırlar, şoförler bizim değil mi? Onların kazandığı para Türkiye'ye gelmiyor mu? Neden bunlara sahip çıkılmıyor ve neden dış politikada bu konuda oturulup görüşülmüyor? 'İki devlet bir millet', güzel. İki devlet bir milletsek bizim tırlara neden farklı muamele ediyorsunuz? Bunu sormayacak mıyız? Bir telefona bakar."

Kılıçdaroğlu, sorunların çözümünü hedeflediklerini belirterek, "Ben sizin oyunuza talip değilim. Ben sizin dertlerinize, sorunlarınıza talibim. Çözeceğim bunları, neden çözmeyelim?" dedi.

Türkiye'nin dış politikasına yönelik eleştirisini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Dış politikanın tamamen değişmesi lazım, 180 derece. Türkiye'ye yönelik, olumsuz bir tavır takınılmaması lazım. Bunu yapmak çok zor bir şey değil arkadaşlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sorunlarını çözmeyi amaçladıklarını anlatarak, "Sakın moralinizi bozmayın. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün sorunları, tereyağından kıl çeker gibi çözeceğiz, hepsini çözeceğiz. Güvenin çünkü biz size güveniyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, Büyük Nakliyeciler Buluşması kapsamında düzenlenen çalıştayda, sektör temsilcileri ve tır sürücüleri sorunlarını anlattı.

Etkinliğe CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, milletvekilleri, belediye başkanları ve diğer ilgililer de katıldı.​​​​​

