CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisine katılan kadın üyeye rozetini taktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan kadın üye Nazan Erol'u kabul etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, 80 bininci yeni kadın üye Erol'a parti rozetini taktı.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Füsun Sökmez, Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Nazan Güneysu eşlik etti.

Samsun il kadın kolunun örgütlenme çalışmaları hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün, Cumhuriyet'in temellerini attığı Samsun, Erzurum, Sivas ve Amasya'da birinci parti olunması ve Cumhuriyet'in 100. yılına girerken bu sorumlulukla hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bunun yolu da halka dokunmaktan geçiyor. Özellikle ev kadınlarına ve gençlere yoğunlaşın. Yoksul vatandaşlarımıza Aile Destekleri Sigortası'yla nasıl yoksulluktan kurtulacaklarını anlatın. Kabus bitecek, huzur gelecek. Torpillilerin saltanatı sona erecek, hak edenin kazandığı bir düzen gelecek. Sarayın iktidarı yerine halkın iktidarı kurulacak." ifadesini kullandı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka da 100 bin yeni kadın üye hedeflerine ulaşmak için örgütlenme çalışmalarını hızlandırdıklarını, kapı kapı dolaşıp Aile Destekleri Sigortası'nı anlattıklarını aktardı.

