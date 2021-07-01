CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Samsun'da muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi: (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sizden tek isteğim, sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanın kardeşim. Benim sorumluluğum var, doğru ama sizin de sorunluluğunuz var. Seçileni ben seçmiyorum, siz de seçiyorsunuz. Sadece ben oy kullanmıyorum, siz de oy kullanıyorsunuz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, devleti yönetenlerin topluma örnek olması gerektiğini söyledi.

Topluma örnek değilse kötü örnek olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Toplumu yöneten nasıl topluma örnek olacak? Kendisiyle, yaşantısıyla, ailesiyle, çevresiyle topluma örnek olacak." ifadesini kullandı.

Dün tasarruf tedbirlerini içeren genelge yayımlandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"2021/14 numaralı genelge. Adı, tasarruf tedbirleri. Cumhurbaşkanlığından yayımlanmış. 'Herkes genelgeye dikkat edecek, ben hariç' diyor. 'Herkes tasarruf yapacak, ben hariç' diyor. 'İsraftan herkes kaçınacak, ben hariç' diyor. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Sekreterliği hariç. Bunlar her türlü israfı yapabilirler ama vatandaş yapmayacak. Böyle devlet yönetilir mi? Sizin vicdanınıza sesleniyorum. Devlet böyle yönetilir mi? Önce sen tasarruf yapacaksın ki vatandaş örnek alacak seni. Senin davranışın, oturman, kalkman, konuşman, aile yapısı, bunları örnek alacak. Vatandaş örnek alacak. Diyecek ki 'Devleti yöneten buna dikkat ediyor, benim de dikkat etmem lazım'. Ben dikkat etmeyeceğim, her türlü savurganlığı yapacağım. Genelge de çıkarıyorum. Ben bundan istisnayım. Aman ha, siz sakın ha yapmayın. Niye yapmasın? O da yapacak. Balık baştan kokar. Ona bakıyor zaten."

Devletin kaynaklarından nerelere ne kadar kullanıldığı, ödenen vergilerin nereye harcandığının bilinmediğini, buna karşın israfın görüldüğünden daha fazla olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, bir devlet başkanının 13 uçağının olmaması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'de yatağa aç giren çocuklar ile 10 milyonu aşkın işsiz olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Baba ile işsiz çocuk yüz yüze bakamıyor. Baba çocuğuna harçlık veremiyor. Konteynerlerden beslenen milyonlar var bu ülkede. Yarın sandık kurulacak. Olmaz falan değil. Gelecek bu sandık. Sizden tek isteğim, sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanın kardeşim. Benim sorumluluğum var, doğru ama sizin de sorunluluğunuz var. Seçileni ben seçmiyorum, siz de seçiyorsunuz. Sadece ben oy kullanmıyorum, siz de oy kullanıyorsunuz. Ahlaktan yana, temiz siyasetten yana, alın terinden yana, istihdamdan yana, üretimden yana, ihracattan yana, onlardan yana oy kullanın. Bakın, şunu da rahatlıkla söyleyeyim. Eğer bir ülkeyi yöneten kişinin mal varlığı dolayısıyla egemen gücün lideri tarafından tehdit ediliyor ve karşılığında ses çıkarmıyorsa, burada bir sorunumuz var demektir."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ülkenin sorunlarının demokratik yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak Türkiye'nin büyük ve güzel bir ülke olduğunu, o yüzden kimsenin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini söyledi.

CHP'nin bugüne kadar iktidar olmadığı yönünde eleştiriler yapıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Doğrudur. Kabahat vatandaşta değil, kabahat bizde kardeşim. Sen vatandaşa gittin, çayını kahvesini içtin, derdini dinledin, ayağına gittin de sana oy mu vermedi? Oturdun, Ankara'da tumturaklı laflar ettin, 'Niye oyumuz artmıyor?'. Artmaz kardeşim." diye konuştu.

Şimdi mahalle mahalle, köy köy, sokak sokak gezdiklerine işaret eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esnaftı, kapıcıydı, apartman görevlisiydi, minibüs şoförüydü, taksi şoförüydü, kamyon şoförüydü, sanayiciydi, tüccardı, esnaftı, her bir sosyal kimliğin sorunlarına eğiliyorum. O sorunları çözmek boynumun borcudur. Biz Millet İttifakı olarak bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz, bu ülkeye huzuru getireceğiz, bu ülkeye barışı getireceğiz, bu ülkeye öğretimi getireceğiz, bu ülkede siyasetçi nasıl hesap verir, onun örneğini getireceğiz. Yeni bir süreci başlatacağız. Yeni bir süreç, ahlaklı bir süreç, adaletli bir süreç. Bu olmadığı takdirde devlette çürüme başlar. Liyakat önemlidir devlette. İşi ehline vereceksin. İşi ehline vermediğin takdirde olmaz, orada savurganlık olur. Devlet yönetiminde partizanlık olmaz."

CHP'nin yönettiği beldede bir çocuğun yatağa aç girmemesi için çaba gösterdiklerini, bu anlayışı tüm Türkiye için istediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bizim devlet anlayışımız budur. Biz bunu Türkiye genelinde yapmak istiyoruz. İttifakın varlık nedeni de budur. Demokrasi. Beraber, birlikte yeniden inşa edeceğiz. Huzur içinde yaşayacağız, insanların siyasi görüşleri farklı olabilir, siz saygı duymak zorundasınız. İnsanlar sizi eleştirebilir, saygı duymak zorundasınız. Akıl akıldan üstündür, belki birisinin söylediği doğrudur, sizin aklınıza gelmemiştir. Vatandaş eleştirirken oradan ders çıkarırsınız. 'Demek bir yanlışım var' dersiniz. Her ağzını açanı yakalayıp hapse atarsanız, orada demokrasi olmaz. Düşünce özgürlüğü olmaz. Bunların sağlanması lazım. " diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Kocaeli Dilovası ve Mersin Limanı'nda kilolarca kokain ele geçirildiğini anlatarak "Birisinden 600, diğerinde 400 kilo kokainin kimler tarafından getirildiğini ve yakalandıktan sonra savcılar tarafından soruşturma dahi açılmadığını biliyor musunuz? O savcıların soruşturma açmaması ne demektir biliyor musunuz? Arkamda siyasi güç var. Soruşturma açarsam başım belaya girer. Bu yapılardan Türkiye'yi kurtaracağız." dedi.

(Bitti)

