CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit aileleri ve gaziler buluşmasında konuştu:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şehit yakınları ve gazilere bağlanan aylıkların en düşük memur aylığının altında olmaması gerekir. Bunun kural olarak konması lazım. O zaman bir eşitlik sağlanmış olur." dedi.

Kılıçdaroğlu, Bilkent Otel'de, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini, şehitliğin, çok önemli bir kavram olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Şehit dediğimiz, baş tacı etmemiz gereken kişi. Kendi ülkesi için, bizler için ve bizlerin huzur içinde yaşaması için, bayrağı için, vatanı için canını feda eden kişidir." diye konuştu.

Bu nedenle şehitlik mertebesinin, inanç ve kültürde son derece önemli bir yeri bulunduğunu vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Soru şu? Bu kadar değerli ve bu kadar önemli olduğunu düşündüğümüz ve hemen hemen her ortamda dile getirdiğimiz, şiirler yazdığımız şehitlerimiz için, şehitlerimizin aileleri için acaba siyaset kurumu olarak görevlerimizi tam yaptık mı? Samimi düşüncemi ifade edeyim, bana göre yapmadık. Bunun yapılması lazım. Şehidimiz elbette ki baş tacımızdır. Elbette ki onu uğurluyoruz. Devlet töreni ile uğurluyoruz ama geride bir aile kalıyor. Geride evlatlar kalıyor. Acaba aileye, evlatlara gerekli özeni gösteriyor muyuz? O önemi veriyor muyuz? Bu konuda başarılı değiliz. Sorun, siyaset kurumunun olayları biraz sıcaklık geçtikten sonra zamana terk etmesidir. Çok sayıda şehit ailemiz var. Şehitlerimizin evlatları var, zaman zaman yasalar çıkarıyoruz. Siyaset kurumu hiçbir şey yapmadı desek doğru değil. Zaman zaman siyaset kurumu belli yasalar çıkarıyor ama bu yasalar gerçekten aileleri tatmin ediyor mu? Ailelerin sorunlarına çözüm üretiyor mu? Gazilerimiz var yine aynı şekilde. Şehitlerimiz hayatlarını veriyorlar. Bu ülke için, bu vatan için. Gazilerimiz de bedenlerinden bir parça veriyorlar. Yaşıyorlar ama bedenlerinden bir parça veriyorlar. Kimisi elini, ayağını, gözünü, kolunu veren, vücudunda mermiyle hala gezen gazilerimiz de var. Acaba onların haklarını, onların hukuklarını gerçekten teslim ediyor muyuz?"

-"Şehit, şehittir, gazi gazidir. Ayrımcılık olmaz"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir başka acı tablonun ise "şehitler arasında ayrımcılık yapılması" olduğunu söyledi. Şehit ve gazi arasında ayrımcılık olamayacağına vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Şehit, şehittir, gazi gazidir. Ayrımcılık olmaz. Bütün bunların tamamının belli bir çerçeve içinde ele alınıp sorunun çözülmesi lazım. Eğer biz bunu yapabilirsek, siyaset kurumu olarak görevimizi yerine getirmiş oluruz." değerlendirmesini yaptı.

Ankara'da oturup kanun teklifi vermekle bu sorunun çözülemeyeceğinin, öncelikle sorunu yaşayanın dinlenmesi gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, bunun yapılması durumunda sağlıklı çözümler üretileceğini vurguladı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugüne kadar pek çok kanun çıktı. Ama söylediğim yöntem izlenmediği için her seferinde çıkan kanunda bir eksiklik oldu, bir yanlışlık oldu. Her çıkan kanun bir grubun işini çözerken ya da sorununu çözerken diğer grupları mağdur etti. Bunun kolektif olarak ele alınması ve çözülmesi lazım." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, bu konuda CHP olarak kendilerinin de çaba harcadığını, hazırladıkları kanun teklifini, eksikliklerinin giderilmesi için bütün derneklere gönderdiklerini anlattı. Bu konuda verdikleri kanun tekliflerinin kabul edilmediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Ama bunun arkasını da bırakmış değiliz. Bu eşitliğin sağlanması lazım. Huzurun sağlanması lazım. Yakınmaların sonlandırılması lazım. Şehit aileleri biliyorum yakınıyor, gaziler biliyorum yakınıyor. 'Ya biz niye ikinci sınıfız. Benim evladım da şehit onun evladı da şehit ama ona sağlanan imkanla bana sağlanan imkan arasında dünya kadar fark var. Neden bu ayrıcalık.' Haklı mı haklı? Dolayısıyla bunların giderilmesi lazım. Şimdi size 8 maddeden oluşan bir çözüm paketi sunacağım. Bakın, eksiğimiz varsa söyleyin tamamlayalım. Yanlışımız varsa yine söyleyin, yanlışını düzeltelim. Çünkü olayı yaşayan sizlersiniz. Tamam, bizler de üzülüyoruz ama asıl gözyaşını döken sizlersiniz. Bedeninden bir parça bırakıp. Normal hayatta bizim gibi mücadele edemeyenler sizlersiniz. Dolayısıyla sizlerin görüşü bizim açımızdan son derece değerlidir."

-"Şehit Yakınları ve Gaziler Yüksek Kurulu'nun kurulması lazım"

Çözüm önerilerini sıralayan Kılıçdaroğlu, yaptığı bütün toplantılarda şehit yakınlarının, "Bizim devlette bir muhatabımız yok." dediğini aktardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bir yere gidiyoruz Sosyal Güvenlik Kurumu. Bir yere gidiyoruz. Çalışma Bakanlığı, bir yere gidiyoruz efendim falan bakanlık diye, bizim bir merkezimiz olması lazım. Bunun için Şehit Yakınları ve Gaziler Yüksek Kurulu'nun kurulması lazım. Böyle bir kurulun olması lazım. Siz kapı kapı dolaşmayacaksınız. Devlet sizi kapı kapı dolaştıramaz. Siz bu devletin bekası için mücadele etmiş insanlarsınız. Birinci nokta önce devletin içinde bağımsız, sağlıklı çalışan bir kurumun oluşturulmasıdır. Bu kurum olduğu takdirde siz de rahat edeceksiniz, siyasetçi de rahat edecek. İkincisi şu, şehit yakınları ve gaziler arasında ayrımcılık var. Bu ayrımcılığın kalkması lazım. Ayrımcılık olmaz. Ayrımcılık yaparsanız toplumu bölersiniz, ayrıştırır, kutuplaştırırsınız. Dolayısıyla ayrımcılığa son veren bir kanun teklifini biz hazırladık, gaziler ve şehit yakınları arasında. Dedik ki, 'Gazi gazidir şehidimiz de şehidimizdir. Eğer bir kanun çıkacaksa hiçbir ayrım yapmadan bütün şehit aileleri ve yakınları için aynı avantajları sağlayan bir kanun çıkaralım. Biz bunu gönderdik, parlamentoda tartışıldı, reddedildi olabilir. Ama inşallah, benim boynuma borçtur, ben bunu yapacağım. Şehit yakınları ve gaziler arasında hiçbir ayrım olmayacak. Herkesin hakkı hukuku teslim edilecek."

-"Şehit ve gazilerin çocuklarının bütün eğitim masrafları devlet tarafından karşılanmalı"

Gaziler ve şehit aileleri arasında çok düşük aylık alanların bulunduğunu, bunu zaman zaman dile getirdiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Şehit yakınları ve gazilere bağlanan aylıkların en düşük memur aylığının altında olmaması gerekir. Bunun kural olarak konması lazım. O zaman bir eşitlik sağlanmış olur. Anneye, babaya belli bir aylık verilmiş olur." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 18 yaşından büyük ve öğrenci olmayan şehit yakınlarına devletin sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Niye bir iki kişi, evlatlar arasında niye ayrım yapıyorsunuz? Milyonlarca çalışan var devlette. Beş kişi, şehit yakını, gazinin evladının olmasının Allah aşkına devlete yükü ne olabilir? Bunun da kalkması lazım. Şehidimiz, gazimiz, evlatları varsa 18 yaşını aşmışsa herhangi bir işi yoksa, kaç kişi olursa hepsini alıp devletin istihdam etmesi lazım." diye konuştu.

Eğitim konusuna da değinen Kemal Kılıçdaroğlu, 18 yaşından küçük çocuk okuyorsa, eğitimin bütün süreçlerinde, şehit yakınlarının ve gazilerin çocuklarının bütün eğitim masraflarının devlet tarafından karşılanması gerektiğini kaydetti.

Bir gazinin protezini değiştirmek istediği zaman "40 dereden su getirildiğini" söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bir devlet bu kadar çaresiz olamaz. Bu da yanlıştır. En iyi sağlık imkanları kime sağlanıyor milletvekillerine, aynı imkanın şehit yakını ve gaziler için sağlanması gerekir." ifadesini kullandı.

Malul sayılmayan gaziler bulunduğuna da değinen Kılıçdaroğlu, bunun da objektif bir kuralının konması gerektiğini söyledi.

Beşiktaş'taki terör saldırısında 39'u polis memuru 47 şehit verildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, olay sonrası şehit aileleri ve gaziler için kampanya düzenlendiğini belirtti. İnsanların buralara yardımda bulunduğunu ancak bunun bir süre sonra unutulduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Ama bu kardeşiniz unutmadı. Paralar ne oldu? Bir baktık paralar ödenmemiş. Bu siyaset kurumunun en büyük ayıplarından birisidir. Aynı şekilde 15 Temmuz gazileri için de paralar toplandı, hesaplar açıldı, vakıflar kuruldu. Vakfı bulamadık. 'Paralar nerde?' diye sorduk, hala paraların ne kadar olduğunu kimse bilmiyor." değerlendirmesini yaptı.

"Helalleşmeden" söz ettiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, kutuplaşmanın, kavga etmenin hiçbir faydasının olmadığını ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu, "Cennet gibi bir ülkemiz var. Bu güzel ülkede hepimiz barış, huzur içinde yaşayabiliriz. Elbette ki coğrafyanın ciddi ağırlıkları var ama bu coğrafyada hepimiz barışı, huzuru sağlamak için ortak mücadele verebiliriz. Kimsenin inancını, kimliğini siyasete malzeme yapmadan bunu gerçekleştirebiliriz. Biz bu sorunları beraber çözmek zorundayız." dedi.

"CHP'nin bugüne kadar şehit ve gazi yakınlarına yeterli ilgiyi göstermediği" yönünde şikayetler de dinlediğini aktaran Kılıçdaroğlu, kendilerinin de bugüne kadar eksiklikleri olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Önemli olan hatayı tekrar etmemektir. Hatamız olursa hatayı telafi etmek bizim görevimizdir. Devletler de hata yapabilirler, onların da yaptıkları hatayı telafi etmesi lazım." diye konuştu.

