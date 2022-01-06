CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ı kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig Şampiyonluğu ve Türkiye Kupası ardından Süper Kupa'yı da kazanan Beşiktaş'ı, Katar sevdalıları nedeniyle bu coşkuyu ülkemizde değil de ekranlar karşısında izlemek zorunda kalan Beşiktaş taraftarını ve finalde mücadele gösteren Antalyaspor'u yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

