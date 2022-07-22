CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cüneyt Arkın'ın ailesine taziye ziyareti

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Haziran'da yaşamını yitiren sanatçı Cüneyt Arkın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, geçen ay hayatını kaybeden sanatçı Cüneyt Arkın'ın İstanbul'da yaşayan ailesini ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun sanatçının ailesine taziye dileklerini ilettiği ifade edildi.



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