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  4. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "kariyer sınavı" açıklaması:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "kariyer sınavı" açıklaması:

29.07.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"En değerlilerimizi kariyer sınavlarıyla rencide etmeyelim. Uzman ve başöğretmen ilan etmenin yolu çoktur"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenlikte kariyer sınavı uygulamasını "onur kırıcı bir davranış" olarak nitelendirerek, "Çağrımdır, gelin birlikte bu işi daha makul bir şekilde çözelim." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenliğin kutsal bir meslek, öğretmenlerin de değerli olduklarını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ömrünün yarısını evlatlarımızı yetiştirmeye adamış öğretmenlerimizi bile kariyer sınavına tabi tutmak istiyorlar. Bu onur kırıcı bir davranış. İktidarı öğretmen ve öğretme üzerinden eleştirmek istemiyorum. Çağrımdır, gelin birlikte bu işi daha makul bir şekilde çözelim. En değerlilerimizi kariyer sınavlarıyla rencide etmeyelim. Uzman ve başöğretmen ilan etmenin yolu çoktur."

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