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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit Civelek için başsağlığı mesajı

18.07.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit Civelek için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit asker Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlu

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