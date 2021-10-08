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CHP Genel Sekreteri Böke, İzmir'de basın toplantısı düzenledi:

08.10.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Neredeyse 190 köye bizzat her birimiz gideceğiz, çiftçimizle, halkımızla, üreticilerimizle bir araya geleceğiz"

İZMİR (AA) - CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İzmir’de 30 milletvekilinin katılımıyla ilçe ve köylere ziyaretler yapacaklarını, üreticilerin sorunlarını dinleyeceklerini bildirdi.

CHP'nin 15 ilden 30'a yakın milletvekilinin katılımıyla İzmir İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenlendi. Böke, partililerle İzmir’in 8 ilçesinde yoğun bir saha çalışması yürüteceklerini, Kınık, Bergama, Aliağa, Menemen, Kiraz, Bayındır, Beydağ ve Tire ilçelerinde ziyaretlerde bulunacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Neredeyse 190 köye bizzat her birimiz gideceğiz, çiftçimizle, halkımızla, üreticilerimizle bir araya geleceğiz. Tarımda, üretimde nelere ihtiyaç olduğunu konuşacağız, halkımızın sorunlarını dinleyeceğiz ama en önemlisi halkımızla birlikte bu sorunlara çözüm üreteceğiz ve iktidarımızda yapacaklarımızı birlikte oluşturacağız. Onların taleplerini Türkiye gerçeğine dönüştürmek için omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz. En önemlisi, yereldeki iktidar deneyimlerinden edindiğimiz tecrübeleri iktidar olduğumuzda bütün Türkiye’de uygulama vizyonumuzu da konuşma fırsatı yakalamış olacağız."

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de iki günlük programın ana temasının köy ziyaretleri olduğunu ifade ederek "Çalışma yaptığımız ilçelerde kooperatifleri, odaları ziyaret edeceğiz, merkez mahallelerde vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz." dedi.

Toplantının ardından Böke ve milletvekilleri, Aliağa ilçesine hareket etti.

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