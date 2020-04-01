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CHP İl Başkanı Binzet’ten Alagöz’e eleştiri

ADIYAMAN HABERLERİ  | 01.04.2020 15:39 | Son Güncelleme

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, korona virüsü nedeniyle başlatılan yardım kampanyasına Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz’ün okullara gönderdiği yazıya tepki gösterdi.İl Başkanı Burak Binzet yaptığı basın açıklamasında Adıyaman Milli Eğitim Müdür Ahmet Alagöz tarafından korona virüsünden dolayı okulların idareci ve öğretmenlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na destek istemesini eleştirdi.Binzet, “Zaten açlık sınırının biraz üstünde maaş alan ve içinde bulunduğumuz şartlar gereği ek ders ücretlerini bile alamayan yüzde 70’inin kirada oturduğu, ortalama da 2 çocuğu okuma çağında olan ve bir anlamda devlet yardımına muhtaç olan öğretenlerimizden yaşadıkları sıkıntılar yetmez mi?

CHP İl Başkanı Binzet’ten Alagöz’e eleştiri

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, korona virüsü nedeniyle başlatılan yardım kampanyasına Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz’ün okullara gönderdiği yazıya tepki gösterdi.
İl Başkanı Burak Binzet yaptığı basın açıklamasında Adıyaman Milli Eğitim Müdür Ahmet Alagöz tarafından korona virüsünden dolayı okulların idareci ve öğretmenlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na destek istemesini eleştirdi.
Binzet, “Zaten açlık sınırının biraz üstünde maaş alan ve içinde bulunduğumuz şartlar gereği ek ders ücretlerini bile alamayan yüzde 70’inin kirada oturduğu, ortalama da 2 çocuğu okuma çağında olan ve bir anlamda devlet yardımına muhtaç olan öğretenlerimizden yaşadıkları sıkıntılar yetmez mi? Şimdi de tehdit edilerek yardım etmesi gerekenlere para yardımında bulunmaları istenmektedir. Bununla da kalmayıp bağışın gönüllü olarak yapılabileceği kuralını hiçe sayıp emir vermektedir. Zorda olan ve geçimini zar zor temine edebilen eğitim ordusuna nakdi ve ayni yardım yapması gereken seni misin? Yoksa ek ders ücretlerini bile alamayan evini zor geçindiren, elektrik, su doğal gazını ödeyemeyen, Aldığı maaş Suriyelilere yardım olarak verdiğiniz para kadar olan öğretmenlerimiz mi?
Ferman şeklinde emrettiğiniz makbuzların il ve ilçe müdürlüklerine makbuzların gönderilmesi konusunda bu yardımda bulunmayalar veya makbuzları göndermeyenler ne yapacağınızı sormak istiyoruz? Bunu yapmayanlara bir tehdit ve cezalandırma olarak mı yapacaksınız?” ifadelerini kullandı.

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