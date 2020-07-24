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CHP İl Başkanları Kurultay öncesi bir araya geldi

ANKARA HABERLERİ  | 24.07.2020 19:34 | Son Güncelleme

CHP 37.

CHP İl Başkanları Kurultay öncesi bir araya geldi

CHP 37. Olağan Kurultayı’na saatler kala İl Başkanları yemekte bir araya geldi. CHP Ankara İl Başkanı Av. Ali Hikmet Akıllı ve eşi Havva Akıllı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen yemeğe il başkanlarının yanı sıra ilerleyen saatlerde CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’da katıldı.

CHP Ankara İl Başkanı Av. Ali Hikmet Akıllı yaptığı konuşmasına, CHP’nin yerel seçimlerde elde ettiği başarının ülkenin yarınları adına umut verdiğini belirterek, başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bu başarının mimarlarına teşekkür ederek başladı. Akıllı konuşmasına şöyle dedi:

"Halkımız, yerel seçimlerde partimize ve dolayısıyla partimizin il başkanları olarak bizlere büyük sorumluluklar vermiştir. Halkımız iradesini ortaya koymuştur, bundan sonra hepimizin üzerine düşen görevler vardır. CHP İl Başkanları olarak bizler, partimize iktidar yolunu açan perspektifi ortaya koyan Genel Merkez Yöneticilerimiz ile birlikte omuz omuza, yarınlara hazırlanmalıyız. Türkiye’nin, hatta tüm dünyanın gözü 25-26 Temmuz’da gerçekleştireceğimiz iktidar kurultayımızdadır. Bizler iktidar kurultayımızı, demokrasi şölenimizi, düğün havası coşkunluğunda gerçekleştireceğiz, bizleri takip edenlere umudun adresi olduğumuzu göstereceğiz."

CHP İl Başkanları Kurultay öncesi bir araya geldi

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