CHP İzmir İl Kongresi başladı

İZMİR (AA) - CHP İzmir İl Başkanlığı 37. Olağan İl Kongresi, Kültürpark'taki Celal Atik Spor Salonu'nda başladı.

Kongre öncesinde salonda, "Söz, yetki, karar örgütün" yazılı pankartıİzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in pankartının üstüne asmak isteyen kişilere başka bir grup tepki gösterince kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

Kongre İl Başkanı Yücel'in açılış konuşmasıyla başladı. Yücel, iki yıl boyunca kendisiyle çalışanlara teşekkür etti.

CHP'nin iktidara çok yakın olduğunu ve Türkiye'yi yönetmeye hazır olduğunu savunan Yücel, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

- Divan başkanlığına Karaca getirildi

Kongrenin divan başkanlığına CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca seçildi.

Karaca, yaptığı konuşmada, kendisini kongrenin divan başkanlığına getiren delegelere teşekkür etti.

CHP'nin yerel seçimlerde Ankara, İstanbul, Antalya, Adana ve Mersin büyükşehir belediyelerini kazandığını hatırlatan Karaca, "Şunu buradan açıkça buradan söylüyorum: Bu başarının gerçek mimarı, demokrasiye kurulan tuzakları bir hamleyle yok eden, bir araya gelmez denilen siyasi partileri demokrasi ortak paydasında birleştiren, bir araya getiren Kemal Kılıçdaroğlu'dur." ifadesini kullandı.