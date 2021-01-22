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CHP Jeotermal Enerji Komisyonu üyeleri, İzmir'de saha incelemesi yaptı

22.01.2021 16:50 | Son Güncelleme:
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CHP Jeotermal Enerji Komisyonu üyeleri, İzmir'de saha incelemesi yaptı

İZMİR (AA) - CHP Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu üyeleri, İzmir'de jeotermal sahalarında incelemelerde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç başkanlığındaki komisyon üyeleri, İzmir İl Başkanı Deniz Yücel eşliğinde Mimarlar Odası İzmir Şubesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Öztunç, 19 Ocak'ta Aydın'da başlayan saha incelemeleri programı kapsamında, İzmir'de incelemelerde bulunacaklarını, meslek örgütleri ve vatandaşlarla görüşeceklerini bildirdi.

İncelemenin sonunda hazırlayacakları raporu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, TBMM Başkanlığına sunacaklarını ve kamuoyuna açıklayacaklarını kaydeden Öztunç, jeotermal enerjinin Ege'deki tarımsal faaliyetlere zarar verdiğini öne sürdü.

Öztunç, "Şu da bir gerçektir, jeotermalle Aydın'da incir, Manisa'da üzüm bitiriliyor. Buna izin vermemek gerekiyor." diye konuştu.

CHP'nin İzmir Milletvekili Mahir Polat, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Parti Meclisi Üyesi Gizem Özcan'dan oluşan komisyon, daha sonra Tire'ye bağlı Başköy Mahallesine geçti.

Burada komisyon üyelerinin bazı mahalle sakinleriyle yaptığı görüşmenin ardından Öztunç, incir üretimiyle bilinen mahallede incir ağacı yerine jeotermal bacası görmek istemediklerini söyledi.

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