CHP Kadın Kolları Bayburt ve ilçelerinde örgütlendi

CHP Bayburt İl Kadın Kolları, düzenlediği etkinlikle 100 yeni kadın üyenin kaydını yaparak il merkezi ve ilçelerinde kadın kolları örgütünü kurdu. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, yeni kurulan Kadın Kolları Başkanları ve üyelerine rozet taktı.

CHP Bayburt İl Kadın Kolları, Bayburt Halk Kütüphanesi’nde düzenlediği etkinlikle beraber yeni üyelerinin kaydını yaparak rozet taktı. 100 yeni kadın üyenin yer aldığı etkinlikte CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları MYK Üyesi Fevziye Pehlivan, Bayburt İl Başkanı Necip Erel, Bayburt İl Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Erol yer aldı. Yürütülen bu başarılı çalışma ile kadınların örgütlülüğünün coşkusu bütün bir ili sardı.

‘Durduğumuz yerde saymaya değil bu ülkeyi aydınlığa çevirmeye geldik’

Etkinlikte konuşan ve yeni üyelere rozet takan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, kadınların örgütlü mücadelesinin kazanımlarını her gün biraz daha fazla hissedeceklerini ifade ederek, “Ülkenin her köşesinde adımlamadığımız yer kalmayacak. Kadınlar kendi geleceklerini kimsenin ellerine teslim etmeyecekler. Eşit, özgür, laik ve demokratik bir geleceği kurarken yüreğimizdeki bu coşku ile en önde olacağız. Hiçbir kardeşimizin ayağına taş değmediği günleri omuz omuza mücadele ederek kazanacağız” diye konuştu.

Kadın Kollarının örgütlenmesinde Bayburt örneğinin yol gösterici olduğuna dikkat çeken Nazlıaka, “Biz durduğumuz yerde saymaya, oturup izlemeye gelmedik. Biz; bu ülkenin karanlık günlerini, aydınlığa çevirmeye geldik. Şimdi adımlarımız daha sağlam, daha güçlü. Haklarımızı alıncaya kadar sokakları da meydanları da kürsüleri de terk etmeyeceğiz” dedi.



