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CHP Kahta İlçe Başkanlığına Mustafa Celayer atandı

19.02.2021 16:23 | Son Güncelleme:
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CHP Kahta İlçe Başkanlığına Mustafa Celayer atandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman’ın Kahta İlçe Başkanı merhum Zeynel Akdoğan’ın vefatı dolayısıyla 7 aydır boşalan Kahta ilçe başkanlığına İş Adamı Mustafa Celayer, CHP Genel Merkezi tarafından alınan kararla atandı.2010-2011 yılları arasında Kahta’da CHP ilçe başkanlığı görevini yürüten İş Adamı Mustafa Celayer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK)’nın tensipleriyle CHP Kahta ilçe başkanlığına atanarak aktif siyasete geri döndü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman’ın Kahta İlçe Başkanı merhum Zeynel Akdoğan’ın vefatı dolayısıyla 7 aydır boşalan Kahta ilçe başkanlığına İş Adamı Mustafa Celayer, CHP Genel Merkezi tarafından alınan kararla atandı.
2010-2011 yılları arasında Kahta’da CHP ilçe başkanlığı görevini yürüten İş Adamı Mustafa Celayer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK)’nın tensipleriyle CHP Kahta ilçe başkanlığına atanarak aktif siyasete geri döndü. CHP Kahta İlçe Başkanlığı gibi çok önemli bir görevi ikinci kez yapacak olmanın haklı gururunu yaşadığını belirten CHP Kahta İlçe Başkanı Mustafa Celayer, partiyi daha iyi bir noktaya getirmek için gayret edeceğini söyledi. 2010 yılında da CHP Kahta ilçe başkanlığını yürüttüğünü belirten Başkan Celayer, "Cumhuriyet Halk Partisi Kahta İlçe Başkanlığı gibi çok önemli bir görevi ikinci kez yapacak olmanın haklı gururunu yaşıyorum. 2010 yılından beri Cumhuriyet Halk Partisi’nde başlayan siyasi hayatım, beni tekrar bugün Kahta ilçe başkanlık süresince kadar getirdi. Partimizin farklı yerlerinde görevler aldım. Gücümün yettiği kadar görevimi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğim. Kahta ilçe başkanımız merhum Zeynel Akdoğan’ın vefatı dolayısıyla boşalan ilçe başkanlığına genel merkezimiz beni uygun gördüler. CHP’de yeniden göreve başlamamdan dolayı çok mutlu ve umutluyum. Hizmetlerinden ötürü merhum Zeynel Akdoğan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Arkadaşlarımızla birlikte yıllardır heyecanımızdan hiçbir şey yitirmediğimiz gibi edindiğimiz tecrübelerle birlikte partimizi geldiği noktadan daha da ileriye taşıyacağımıza eminim.” Diye konuştu.

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