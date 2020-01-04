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  4. CHP Karesi’de kongre heyecanı

CHP Karesi’de kongre heyecanı

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.01.2020 20:49 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karesi İlçe Başkanlığı’na yeniden Dilek Yalçın seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karesi İlçe Başkanlığı’na yeniden Dilek Yalçın seçildi. İki kadın adayın yarıştığı kongrede Yalçın oy kullanan 330 delegenin 216 oyunu alırken, rakibi Hürmüz Avcı 114 oyda kaldı.
CHP Karesi İlçe Başkanlığı’nın üçüncü olağan genel kongresi Karesi AVM’de gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını CHP eski milletvekili ve Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’in üstlendiği genel kurulda iki yıldır ilçe başkanlığı görevini sürdüren Dilek Yalçın ile il eski yönetim kurulu üyesi Hürmüz Avcı başkanlık mücadelesi verdi. Kongreye CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Balıkesir Milletvekilleri Ahmet Akın, Ensar Aytekin ve Fikret Şahin, ilçe belediye başkanları Selman Hasan Arslan(Edremit), Tolga Tosun (Bandırma) , Orhan Gaga (Balya) , Demokrat Parti İl Başkanı Işıl Gümüşyay, İyi Parti Karesi İlçe Başkanı Selim Filiz, CHP’li ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.
Kongrede CHP Milletvekili ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Ahmet Akın Millet İttifakı ile gelecek dönemde önemli başarılara imza atacaklarını belirtti. Akın, "31 Mart yerel seçimleri bize gösterdi ki Cumhuriyet Halk Partisi vatandaşların umudu oldu. Bu umudu boşa çıkarmamamız lazım. El ele, gönül gönüle birlikteliğimizi sürdürerek önümüzdeki dönemde büyük başarılara imza atalım" diye konuştu.
Konuşmaların ardından seçimlere seçilirken 356 delegeden 330’u oy kullandı. Dilek Yalçın’ın mavi listesi 216, Avcı’nın beyaz listesi ise 114 oy aldı. Böylece Yalçın ikinci kez başkanlığa seçildi.

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